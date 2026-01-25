Na horách trvá malé lavínové nebezpečenstvo, pri snežení môže stúpnuť

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí i v nedeľu vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách, ako i Veľkej a Malej Fatre. S očakávaným snežením z nedele na pondelok (26. 1.) by malo mať stúpajúcu tendenciu. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Vo Vysokých, Západných a centrálnej časti Nízkych Tatier s výnimkou ojedinelých svahov, najmä severných a severozápadných expozícií, všeobecne prevláda priaznivá lavínová situácia. „Uvoľnenie lavíny je na veľmi strmých svahoch, kde sú uložené snehové dosky a vankúše, možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. V polohách do 1600 metrov nad morom je možný výskyt zosuvov snehových splazov a malých lavín z mokrého snehu,“ upozornilo SLP.
Sneh z poslednej periódy sneženia tam silný vietor previal na záveterné svahy alebo až do dolín, náveterné strany a hrebene sú často sfúkané až na trávnatý alebo skalnatý podklad. Vo väčšine polôh je na povrchu snehovej pokrývky vytvorená kôra alebo vrstva tvrdého firnu. Na severných svahoch sa nad 1800 metrov nad morom nachádza prevažne suchý sneh rôznej kvality, miestami je voľný, no najčastejšie vetrom previazaný vo forme snehových dosiek alebo vankúšov. Pri oteplení počas dňa bude snehová pokrývka v polohách do 1600 metrov nad morom vlhká až mokrá. Celková výška snehovej pokrývky je naďalej podpriemerná.
Snehová pokrývka vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je stabilizovaná, výskyt samovoľných lavín sa neočakáva. „Na ojedinelých strmých svahoch, kde sa nachádza viac naviateho snehu, je možné pri oteplení počas dňa uvoľnenie menších lavín, najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení,“ doplnilo SLP.
Silný vietor tam sneh z poslednej periódy previal až do dolín, náveterné strany a hrebene sú často sfúkané až na trávnatý podklad. Vo väčšine polôh je na povrchu snehovej pokrývky vytvorená kôra alebo vrstva tvrdého firnu, na ktorom miestami pribúda nový vlhký sneh. Celková výška snehovej pokrývky je stále výrazne podpriemerná.