Lýdia Eckhardt bola na PYTAČKÁCH krásnej Mary v Angole: Čo tam zažila, do smrti nezabudne!

Lýdia Eckhardt bola na pytačkách Mary Lukama v Angole (Zdroj: archív/Lýdia Eckhardt)

hovorí Lýdia, ktorá si pred cestou dôkladne naštudovala miestne zvyky, no napriek miernym obavám si Angolu po vrúcnom privítaní okamžite zamilovala.dodala s úsmevom. Maruška si dokonca želala, aby Lýdia mala na sebe tradičný angolský odev.prezradila návrhárka. Tá bola miestnymi zvykmi nadšená od samotného začiatku.A keď začala vyratúvať, zapotil sa aj náš mikrofón...

Najviac ju však fascinoval jeden netradičný moment. „Prišli štyri nevesty a on mal za úlohu zistiť, ktorá je tá jeho nevesta,“ smeje sa návrhárka, pre ktorú boli tradičné pytačky nesmiernym zážitkom. Následne sa začala veľká oslava plná hudby, tanca a jedla. „Ja si myslím, že oni tancujú aj v materinskom brušku, to bolo niečo úžasné,“ nadchýnala sa návrhárka. Pytačky trvali celé tri dni, no Lýdia Eckhardt strávila v Angole celý týždeň plný zážitkov. A aké ďalšie tradície spoznala na afrických pytačkách Mary Lukama? Kliknite na video a dozviete sa všetky zaujímavosti...

