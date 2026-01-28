Razantná stopka pre čínske automobilky! V Poľsku sprísňujú bezpečnostné opatrenia, problém má aj Tesla

VARŠAVA - Poľské ozbrojené sily sprísňujú bezpečnostné opatrenia. Dôvodom sú obavy, že moderné vozidlá vybavené senzormi by mohli zbierať citlivé údaje z vojenských objektov. Zákazy sa zatiaľ týkajú najmä áut čínskych výrobcov, no opatrenia sa majú ešte rozšíriť.
Upozornil na to portál Interia. Podľa jeho informácií vojaci a civilní zamestnanci prichádzajúci na niektoré vojenské objekty v Poľsku už nemohli vstúpiť, ak prišli vozidlom čínskej výroby. Opatrenia súvisia so sprísnením ochrany vojenských objektov a kritickej infraštruktúry.
Moderné autá sú vybavené kamerami, mikrofónmi a ďalšími senzormi, ktoré nepretržite zbierajú dáta. Poľské bezpečnostné zložky sa obávajú, že v prípade čínskych výrobcov by tieto údaje mohli skončiť v rukách tamojších úradov.
Zákaz sa dotkol aj Tesly
Spravodajský server CyberDefence24 následne informoval o prípade, keď vodiča elektromobilu Tesla nepustili na základňu 1. varšavskej obrnenej brigády. Podľa zistení bol dôvodom priamo typ vozidla.
Paulina Uznańska z Centra pre východné štúdiá (OSW) pre Interiu uviedla, že spoločnosť Tesla časť svojej výroby realizuje v Číne a v krajine prevádzkuje aj dátové centrum. Aj to má byť jedným z faktorov, ktoré bezpečnostné orgány berú do úvahy.
Zákazy sa môžu ešte rozšíriť
Poľské ministerstvo obrany neskôr potvrdilo, že Vojenská kontrarozviedka (SKW) už v roku 2025 vydala usmernenia na ochranu vojenských objektov pred hrozbami spojenými so zariadeniami vyrobenými v Číne.
V stanovisku pre Poľskú tlačovú agentúru (PAP) ministerstvo obrany potvrdilo, že pracuje na komplexnejšej politike, ktorá má obmedziť vstup čínskych vozidiel do všetkých chránených vojenských objektov. Podľa Poľského rozhlasu by sa zákaz nemusel týkať len samotných základní, ale aj priľahlých parkovísk v ich okolí.
Na správy reagovalo aj Čína. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Guo Ťia-kchun pre PAP vyhlásil, že Peking situáciu sleduje a upozornil, že „zneužívanie pojmu národná bezpečnosť sa musí skončiť“.
Obmedzenia prichádzajú v čase prudkého rastu predaja čínskych áut. Podľa údajov, ktoré citovalo rádio RMF, sa v decembri zaregistrovalo 9 821 čínskych vozidiel, čo je viac než štvornásobok oproti rovnakému obdobiu pred rokom. Za celý rok 2025 tvorili čínske značky až 14,5 percenta všetkých novoregistrovaných osobných áut v krajine.