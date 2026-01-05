Stihne to pred 40-kou: Barbora Krajčírová oznámila tú najkrajšiu správu!

BRATISLAVA - Barbora Krajčírová zverejnila tú najkrajšiu správu - opäť tehotná!
Barbora Krajčírová má dcéru Amiu s hudobným producentom Tomim Popovičom, s ktorým moderátorka a influencerka tvorila pár osem rokov. Amia prišla na svet keď mala Barbora 23 rokov a 13. septembra 2025 oslávila svoje 15-te narodeniny. Je však aj mamou syna Kristiána, ktorého má s regionálnym politikom Ľubošom Krajčírom, za ktorého sa moderátorka vydala v roku 2018. Kristián sa narodil v roku 2020 a podľa všetkého súrodenci nezostanú sami. Barbora sa totiž pochválila fotkou na Facebooku, ku ktorej pripísala krásnu správu: „Už to asi neskryjem, však? 🙈 áno, áno… tretie dieťa na ceste. ❤️ chcela som dať nejakú fashion foto (aj taká sa mi snáď podarí) ale toto je môj natural habitat nejaký ten mesiac 😁 bez makeupu, s únavou, na lyžovačke bez lyžovania… ale štastná.”
Množstvo blahoželaní sa okamžite rozprúdilo v diskusiách pod jej príspevkom a samozrejme, že aj my mamičke držíme palce na bezproblémové tehotenstvo aj pôrod, ktorý by podľa všetkého mala stihnúť ešte pred štyridsiatkou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%