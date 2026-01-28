Poslanci ukončili rokovanie: Celý deň preberali úpravu rokovacieho poriadku

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili druhý rokovací deň 46. parlamentnej schôdze. Celý deň sa venovali úprave rokovacieho poriadku parlamentu a návrhu etického kódexu poslanca. Do rozpravy je ešte prihlásených osem rečníkov písomne, následne sa bude dať prihlásiť aj ústne.
Koaličná novela poriadku
Úprava rokovacieho poriadku je v druhom čítaní. Stojí za ňou koalícia. Novela má priniesť viaceré zmeny, napríklad stanovenie maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu na 37,5 hodiny či upravenie dĺžky rečníckeho času. Rieši tiež správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie, sprísňuje sankcie a zakazuje vyhotovovať a používať transparenty či plagáty v sále. Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca.
Opozícia varuje pred umlčaním
Opoziční poslanci návrh kritizovali. V diskusii opakovane tlmočili svoje výhrady. Hovoria o účelovosti. Tvrdia, že zmeny smerujú k obmedzeniu kritiky či umlčaniu opozície. Koaličníci kritiku odmietajú. Hovoria o potrebe zmien. Treba podľa nich riešiť súčasnú situáciu, keď dochádza k agresívnemu správaniu niektorých poslancov či blokovaniu chodu NR SR.
Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc vo štvrtok (29. 1.). Od rána by mali pokračovať v diskusii o zmene rokovacieho poriadku. Vo štvrtok má okrem toho pred nimi v pléne vystúpiť členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku Danka Hrbeková. Vystúpenie je naplánované v súvislosti s odchodom slovenských športových reprezentantov na Zimné olympijské hry 2026 v talianskom Miláne a v Cortine d'Ampezzo.