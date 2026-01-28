S poľadovicou treba v TÝCHTO okresoch počítať až do štvrtkového obeda

BRATISLAVA - S poľadovicou treba v niektorých okresoch Slovenska počítať až do štvrtkového (29. 1.) obeda. Výstrahy prvého stupňa vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) najmä na strednom a východnom Slovensku. SHMÚ o tom informoval na svojom webe. V okrese Zvolen zároveň naďalej platia hydrologické výstrahy prvého stupňa.
SHMÚ varuje pred poľadovicou v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, ale aj vo väčšine okresov Banskobystrického a Košického kraja a v okresoch Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varovali meteorológovia.