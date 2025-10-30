Najhoršie momenty: Synovi Barbory Krajčírovej išlo 2x o život! Zachránila ho jedna vec

BRATISLAVA - Barbora Krajčírová sa síce z televíznych obrazoviek siahla, no rozhodne nezmizla z verejného života. Nedávno moderovala Svetový deň záchrany života, kde si sama pripomenula, aké dôležité je vedieť pomôcť v krízovej situácii. Sama totiž už zažila chvíle, ktoré jej doslova zmrazili krv v žilách.
Organizátorom Svetového dňa záchrany života je Slovenská resuscitačná rada a cieľom kampane je informovať verejnosť o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci a o potrebe vedieť ju poskytnúť. Akciu moderovala Barbora Krajčírová, ktorá sa tiež ocitla v situácii, kedy išlo o život. „Neviem, či úplne v takej forme, že išlo o život, ale stala sa mi situácia, keď som išla do garáže a videla som na zemi pána spadnutého z invalidného vozíka, ktorý sa nehýbal. Bola som aj s dcérou, bolo to veľmi náročné ho zdvihnúť, ale našťastie bol pri vedomí, takže sme nezachraňovali resuscitáciou,“ spomína moderátorka.
Zástave srdca mimo nemocnice čelí ročne 350 000 Európanov: TIETO informácie vám môžu zachrániť život!
Známa moderátorka dokázala zachovať chladnú hlavu a ako prezradila, trúfla by si aj na resuscitáciu! „Som presne ten typ, ktorý sa vždy veľmi rád zúčastní na takýchto akciách. Vždy to beriem tak, že si to môžem zopakovať... Teóriu si síce pamätáme, ale skúšanie na figuríne je o zručnosti a tú si treba sem-tam osviežiť,“ dodala Krajčírová, ktorá má základy prvej pomoci v malíčku. Aj sama sa však ocitla v situácii, kedy potrebovala pomoc a záchranu. O oč išlo, sa dozviete v rozhovore!
