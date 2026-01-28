Tvrdý odkaz Chmelára vláde: Ak experti váhajú nad Trumpovou Radou mierou, treba ich vymeniť!

BRATISLAVA - Slovensko by sa podľa politického analytika a bývalého poradcu premiéra nemalo ani len približovať k projektu Mierovej rady amerického prezidenta Donalda Trumpa. Eduard Chmelár varuje pred obchádzaním ústavných pravidiel, stratou suverenity aj rozporom s medzinárodným právom. Premiér Robert Fico medzitým naznačil, že Slovensko by malo pozvanie odmietnuť.
Bývalý poradca premiéra Eduard Chmelár ostro reagoval na vyjadrenia ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, podľa ktorého rezort diplomacie „vyhodnocuje možnosti i riziká“ prípadného vstupu Slovenska do Trumpovej Rady mieru.
„Ak odborníci ministerstva celý týždeň vyhodnocujú takú jednoznačnú vec, je najvyšší čas poobzerať sa po iných expertoch,“ odkázal Chmelár s tým, že podľa neho nejde o odborný, ale čisto politický problém. Kriticky sa vyjadril aj k špekuláciám ministra obrany Roberta Kaliňáka o tom, či by išlo o prezidentskú zmluvu.
Chmelár zdôraznil, že pristúpenie Slovenska k novej medzinárodnej organizácii by bez pochybností spadalo pod prezidentské zmluvy. „Hlavu štátu teda nemožno obísť,“ upozornil s tým, že prezident môže podľa Ústavy SR preniesť na vládu len právomoc dojednávať zmluvy, nie ich ratifikáciu.
Podľa analytika je navyše samotná Mierová rada v priamom rozpore s Chartou OSN. Tvrdí, že ide o exkluzívny projekt bez reálnych mechanizmov na presadzovanie mieru, v ktorom by Slovensko malo menší vplyv než v existujúcich medzinárodných štruktúrach.
„Zmluva s diablom“ a varovanie z histórie
V ostrom texte Chmelár varuje, že spoliehanie sa na momentálnu dominanciu amerického prezidenta Donald Trump je krátkozraké. Vstup do Rady mieru označil za „zmluvu s diablom“, ktorá by podľa neho znamenala definitívnu stratu suverenity.
Pripomenul aj historické paralely a odkázal na slová Alexandra Dubčeka o tom, že z morálnej porážky nikdy nemôže vzísť víťazstvo. „Odovzdali by sme svoju budúcnosť do rúk ‚vodcu slobodného sveta‘ Donalda Trumpa,“ napísal s tým, že podobné formulky už Slovensko v dejinách raz počulo.
Slovensko by malo podľa Fica odmietnuť
Premiér Robert Fico sa k téme vyjadril na utorkovej tlačovej konferencii. Podľa jeho slov by Slovensko malo pozvanie do Rady mieru s poďakovaním odmietnuť. „Nie sme zástancami toho, aby vznikali nejaké paralelné štruktúry, o ktorých celkom všetko nevieme,“ skonštatoval premiér. Odmietol aj predstavu miliardového členského a zdôraznil, že existujúce inštitúcie, ako je OSN, treba reformovať, nie nahrádzať.
NIE pre Trumpa! Fico a Blanár majú pre Američanov odkaz: Sú proti vstupu Slovensko do Rady mieru
Fico zároveň pripomenul ambíciu Slovenska uchádzať sa o nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028 – 2029. Podľa ministra Blanára by vstup do Mierovej rady mohol narušiť záväzky Slovenska voči OSN aj princípy dodržiavania medzinárodného práva.
Trump predstavil Mierovú radu minulý týždeň na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Pozvanie dostalo približne 60 krajín, medzi nimi Rusko, Čína či Poľsko. Účasť už odmietli viaceré európske štáty vrátane Francúzska, Spojeného kráľovstva či Švédska.
Chmelár v závere apeluje na vládu, aby sa držala svojho „geopolitického kompasu“ a akékoľvek koketovanie s Radou mieru principiálne odmietla. „Medzinárodné právo, medzinárodné právo, medzinárodné právo,“ odkázal.