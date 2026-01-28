Babiš telefonoval s Netanjahuom: Dohodli sa na spoločnom rokovaní vlád v Izraeli

PRAHA - Česko a Izrael pripravia spoločné zasadnutie vlád oboch krajín, ktoré by sa malo uskutočniť v Izraeli. V stredu to na sociálnej sieti X napísal premiér ČR Andrej Babiš, ktorý sa na tom dohodol počas telefonátu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
„Práve som mal priateľský telefonát s izraelským premiérom Netanjahuom. Hovorili sme o situácii na Blízkom východe, o Rade mieru (amerického) prezidenta Donalda Trumpa, ale aj o posilnení spolupráce v oblasti zdravotníctva alebo umelej inteligencie. Tiež sme sa dohodli na tom, že začneme pripravovať spoločné zasadnutie našich vlád v Izraeli,“ napísal Babiš a dodal, že sa na spoluprácu teší.
Česká a izraelská vláda mala mať spoločné zasadanie ešte v októbri 2023 v Prahe. Len dva dni pred plánovaným termínom medzivládnych konzultácií však Hamas zaútočil na Izrael, rokovanie bolo preto zrušené. Nový vládny kabinet Andreja Babiša chce podľa vyjadrení českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku v nastavenom nadštandardnom vzťahu s Izraelom pokračovať a ešte viac ho rozvíjať.