Búrka Kristin usmrtila v Portugalsku troch ľudí a spôsobila výpadok elektriny

LISABON - Búrka Kristin usmrtila v stredu najmenej troch ľudí a bez elektriny zanechala viac ako 800.000 obyvateľov v strednom a severnom Portugalsku. Postupne sa presúva ponad pevninské Španielsko, píše o tom agentúra Reuters.
Búrka v Portugalsku vyvracala stromy, poškodzovala budovy a narušila cestnú i vlakovú dopravu. Jedna osoba zomrela po tom, čo v meste Vila Franca de Xira na jej auto v dôsledku silného vetra spadol strom, ďalšie dve zahynuli v regióne Leiria.
Úrady v krajine registrujú viac ako 3000 incidentov spojených s extrémnym počasím. Vietor na niektorých miestach dosahuje rýchlosť až 150 kilometrov za hodinu a sprevádza ho silný dážď a sneh. Podľa prevádzkovateľa distribučnej siete E-REDES technické tímy poobede pracovali na obnovení dodávok pre približne pol milióna odoberateľov. Celkovo bez elektriny ostalo okolo 855.000 ľudí.