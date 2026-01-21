Tvrdý pád pre Vémolovú: Karlos OSLAVUJE slobodu, Lele KRACHUJÚ kšefty!

PRAHA - Zatiaľ čo Karlos Vémola si po prepustení z väzby užíva slobodu, pokoj domova a vlnu podpory od fanúšikov, jeho manželka platí krutú daň. Kauza, ktorá otriasla českým a slovenským šoubiznisom, má totiž priame následky aj na jej kariéru – a tie rozhodne nie sú malé!
Kým „Terminátor“ dáva na sociálnych sieťach najavo radosť zo slobody, jeho žena sa fanúšikom prihovorila s otvoreným a bolestivým priznaním. Spolupráce, ktoré mala dohodnuté a na ktorých si dlhodobo budovala meno, sa jej začali doslova rozsýpať pod rukami. „Rada by som sa s vami podelila o nepríjemnú situáciu, ktorá ma v posledných dňoch zasiahla. Moja práca je úzko spätá so sociálnymi sieťami a spoluprácami. Preto ma veľmi mrzí, že niektoré subjekty od už dohodnutých projektov ustúpili alebo so mnou úplne prerušili komunikáciu,“ napísala otvorene na Instagrame.
Nejde pritom len o drobné zmeny či posunuté kampane. Podľa jej slov prišli náhle stopky, ticho a ignorácia, hoci sa vždy snažila spolupráce dotiahnuť profesionálne do konca. O to viac bolí, že dôvod nehľadá vo vlastnej práci. „Vždy som sa snažila odvádzať maximum a stáť si za každou spoluprácou, ktorú som prijala,“ odkázala sklamaná influencerka. Zásadný moment však prišiel vo chvíli, keď sama pomenovala, prečo sa to podľa nej deje. Bez okolkov priznala, že za krachom spoluprác vidí aktuálnu kauzu svojho manžela.
„Mám pocit, že to súvisí s aktuálnou kauzou týkajúcou sa môjho manžela Karlosa. K tejto veci sa nemôžem a ani nechcem vyjadrovať – nemám k dispozícii žiadne informácie a nechcem mu spôsobovať ďalšie starosti,“ napísala. Zároveň zdôraznila, že rešpektuje postupy orgánov činných v trestnom konaní aj prezumpciu neviny a verí, že sa všetko napokon vysvetlí a dopadne dobre. Zatiaľ čo Vémola opakuje, že je nevinný a chce sa sústrediť na rodinu, jeho manželka už teraz pociťuje tvrdé následky kauzy, v ktorej sama nefiguruje. Bez obvinenia, bez možnosti obhajoby, no s prerušenými kontraktmi a otáznikom nad budúcnosťou.
