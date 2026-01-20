Raj na zemi! Sexi Bagárová v plavkách leňoší na Maledivách: Wow, to je ale výhľad…

Monika Bagárová si užíva slnečné lúče na Maledivách. (Zdroj: Instagram)
MALEDIVY - Speváčka Monika Bagárová si užíva dovolenku snov! S partnerom Leom a dcérkou Ruminkou vyrazili do exotiky, kde ich čakal piesok, slnko a úplný relax. Rodinka leňoší napláži, užíva si pohodu pri bazéne a vychutnáva si romantické prechádzky po ostrove.
Speváčka sa s fanúšikmi podelila o pár záberov zo svojho raja. „Toto miesto je nádherné. A hlavne som tu so svojimi dvoma láskami. Teraz už len pokoj, slnko, spoločný čas a vďačnosť,“ prezradila Monika.
Monika Bagárová si užíva slnečné lúče na Maledivách. (Zdroj: Instagram)
Cesta na Maledivy pritom ale nebola úplne bez komplikácií. Speváčka sa potýkala s chorobou a prvé dni boli náročné. „Antibiotiká, lieky a zápal horných dýchacích ciest nie sú ideálni spoločníci na dlhý let ani na vysnívanú dovolenku. Dnes už však konečne opäť dýcham, usmievam sa a začínam si to tu naozaj užívať,“ priznala.
Monika Bagárová si užíva slnečné lúče na Maledivách. (Zdroj: Instagram)
Monika našla po boku Lea ideálneho partnera. Ani vzťah na diaľku im neprekáža – Leo pracuje v Karlových Varoch, Monika má svoje zázemie v Brne. „Leo je skvelý človek, skvelý chlap. Máme ten vzťah naozaj krásny,“ roznežnila sa speváčka.
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×