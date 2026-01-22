Lelkes o ŽENÁCH, ktoré miluje: Čo povedal, Sise vyrazilo dych!

BRATISLAVA - Manželia Sisa a Juraj Lelkesovci odštartovali plesovú sezónu poriadne zhurta a ujsť si nenechali ani piatkový Beauty Ball Aleny Pallovej. A ako to býva u Sisi zvykom, opäť dokázala, že vie ako upútať!
Bratislavský hrad sa už po druhý raz stal dejiskom prominentného Beauty Ballu renomovanej doktorky Aleny Pallovej. Bál sa hemžil známymi tvárami a k neprehliadnuteľným hosťom patrili aj manželia Lelkesovci. Zaujala najmä Sisa v róbe, ktorú si nechala ušiť špeciálne pre tento bál. Za odvážnym kúskom stojí jej dvorná návrhárka Janka Pištejová, ktorá tento raz vsadila na fialovú. „Ona sa tak rozhodla a ja som súhlasila, je veľmi módna momentálne,“ priznala Sisa s nadšením.
K šatám však dokonale ladili aj doplnky. Juraj Lelkes prezradil, že tentoraz priložil ruku k dielu aj on. „Ja som k tomu prispel s kabelkou a krásnymi topánkami z Paríža. Lebo sme boli teraz v Paríži osláviť naše 15. výročie svadby,“ prezradil s úsmevom.
Ples sa niesol aj v duchu ženského sebavedomia a ako sme sa dozvedeli, to Sise nikdy nechýbalo. „Ja som sa narodila so sebavedomím. Keď som mala štyri roky na koncerte v Piešťanoch… ušla som mame, tam bol dirigent s veľkým orchestrom a ja som vyskočila na pódium a začala som tancovať. Ostych nebol nikdy, veď som umelec…“ zasmiala sa. A čo na sebavedomé ženy hovorí Juraj? Podľa neho je to veľmi príťažlivé. „Samozrejme, je dôležité, aby mali aj šarm, dobre vyzerali…“ začal a potom prišla veta, ktorú nečakala ani samotná Sisa!
