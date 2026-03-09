Sklovská otvorene o S*XE: Ona má chuť stále a Juraj? TOTO naňho zaručene zaberá!

BRATISLAVA - Sisa Lelkes Sklovská (60) a Juraj Lelkes (74) patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. No napriek tomu, že sú spolu už dlhých 15 rokov, iskra medzi nimi stále nezhasla. Aktuálne speváčka otvorene prehovorila o ich intímnych chvíľach. Ona má vraj na sex chuť stále a Juraj? Toto naňho zaručene zaberá!
Speváčka Sisa Lelkes Sklovská patrí k ženám, ktoré sa o svojom súkromí neboja hovoriť otvorene. So svojím manželom Jurajom Lelkesom tvoria pár už dlhé roky a mnohí ich považujú za jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu. Aj po pätnástich rokoch manželstva medzi nimi stále funguje vášeň a iskra, ktorú by im mohli závidieť aj oveľa mladšie páry.
Temperamentná tmavovláska otvorene prehovorila o intímnom živote s manželom. V pohovore pre Fun rádio prezrazdila, že ona má na milostné chvíle chuť prakticky neustále. „Ja mám chuť stále. Som kreatívny človek a to s tým má veľa spoločného,“ priznala Sisa s tým, že bez toho si vzťah nedokáže predstaviť. „Je to normálna nutnosť pre život aj pre vzťahy. Bez toho to nejde. A pokiaľ to tam nie je, verte mi, nemôže to fungovať,“ dodala dôrazne.
A vraj ani Juraja netreba dvakrát prehovárať. Má naňho jednu fintu, ktorou ho zaručene naladí na tú správnu nôtu. Vraj má slabosť na jej odvážne a upnuté kostými - veľakrát jej preto nedovolí, aby sa po vystúpení prezliekla, ale aby v nich išla domov. „Áno, stalo sa to, presne takto,“ zasmiala sa Sisa.