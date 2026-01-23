Ďalšie mená Let's Dance sú odhalené: O víťazstvo sa pobijú aj TIETO známe tváre!

BRATISLAVA - Jedenásta séria Let’s Dance sa blíži a s ňou aj veľký návrat obľúbených tvárí na tanečný parket. K už oznámeným menám sa pridávajú traja výrazní herci a bývalí finalisti!
Jedenásta séria Let’s Dance je už za rohom. Nastal čas predstaviť si ďalšie známe tváre, ktoré sa vrátia na najikonickejší tanečný parket na Slovensku. Ako markiza.sk uvádza, k Jánovi Koleníkovi, Nele Pociskovej, Jakubovi Jablonskému a Jurajovi Mokrému sa pridajú ďalší traja herci. Medzi nimi nechýbajú víťazi šou Kristián Baran a Vladimír Kobielsky, ako aj Gabika Marcinková, ktorá obsadila druhé miesto.
PRVÉ MENÁ novej série Let´s Dance sú známe: Na parket sa vracajú NAJVÄČŠIE HVIEZDY!
„Sme radi, že súčasťou hviezdnej zostavy pripravovanej série Let’s Dance budú skvelí tanečníci a obľúbení herci Gabika Marcinková, Vladimír Kobielsky a úradujúci kráľ tanečného parketu Kristián Baran. Všetci traja neodmysliteľne patria medzi najvýraznejšie osobnosti televízie Markíza. Gabika Marcinková sa k divákom vracia aj v ikonickej postave Klaudie Belanskej v seriáli Pán profesor, Vladimír Kobielsky je stálicou najúspešnejších projektov televízie Markíza a víťazom Let’s Dance z roku 2017, a ich spoločná energia dnes naplno rezonuje aj v divácky mimoriadne obľúbenom seriálovom hite Sľub," znie stanovisko televízie Markíza.
„Vlado, Gabika aj Kristián len potvrdzujú, aký výnimočný ročník nás čaká. Všetci traja dokázali, že nie sú len fantastickí herci, ale aj skvelí tanečníci. Každý z nich prichádza s inou energiou a prístupom k tancu, čím sa od seba odlišujú a divákom tak ponúknu rozmanitosť," teší sa režisér celej šou Pepe Majeský. A čo hovoria súťažiaci na svoje účinkovanie v šou? Dočítate sa na ďalšej strane.