MIMORIADNY ONLINE Zlom v rokovaniach? Rusko v Ženeve uviedlo, že bude akceptovať bezpečnostné záruky pre Kyjev

KYJEV - Rusko počas posledného kola rokovaní v Ženeve uviedlo, že bude akceptovať americký návrh na povojnové bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, uviedol v sobotu šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Na posledných rokovaniach ruská strana napríklad uviedla, že akceptuje bezpečnostné záruky, ktoré Ukrajine ponúkli Spojené štáty,“ povedal Budanov v rozhovore odvysielanom v ukrajinskej televízii. Americký prezident Donald Trump nalieha na Moskvu a Kyjev, aby uzavreli dohodu o ukončení vojny, hoci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že jeho krajina čelí väčšiemu tlaku na ústupky. Ukrajina sa snaží o pevné bezpečnostné záruky, ktoré by zaviazali USA a ich európskych spojencov k akcii pre prípad, ak by Rusko po dosiahnutí mierovej dohody opäť zaútočilo, pripomína Reuters.
Budanov tiež povedal, že Rusko v súčasnosti nesúhlasí so summitom medzi Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý predtým ako možnosť naznačil osobitný vyslanec USA Steve Witkoff. Posledné kolo mierových rozhovorov, ktoré sa konalo minulý týždeň v Ženeve, neprinieslo žiadny prelom a Kyjev aj Moskva ho označili za náročné. Washington naopak uviedol, že na rokovaniach zaznamenal „významný pokrok“.