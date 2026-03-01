Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

Podvodníci PRITVRDZUJÚ: Identitu overujú cez VIDEOHOVOR! Žena naletela a prišla o desiatky tisíc eur

BRATISLAVA - Podvodníci pritvrdzujú a využívajú čoraz sofistikovanejšie triky – najnovšie dokonca "potvrdzovali" svoju identitu cez videohovor a cez falošné preukazy. Bratislavskí policajti riešia dva nové prípady, v ktorých obete prišli o viac ako 48‑tisíc eur. Polícia varuje, že nikdy nežiada prevod peňazí na „bezpečné účty“ a vyzýva verejnosť k zvýšenej opatrnosti.

Prvým poškodeným bola 27‑ročná žena, ktorú kontaktovala neznáma volajúca predstierajúca, že je policajtka z Michaloviec. Tvrdila, že zadržali muža pokúšajúceho sa previesť peniaze z jej účtu.

"Ďalej s ňou mali komunikovať aj pracovníci Národnej banky Slovenska, pričom jej mali poslať fotografie služobných preukazov. Jej dôveru si potvrdili tiež videohovorom, aby potvrdili svoju totožnosť. Pod zámienkou ochrany jej finančných prostriedkov ju presvedčil, aby svoje úspory zaslala na tzv. bezpečnostné účty, pričom jej mali byť následne vrátené," opisuje bratislavská krajská polícia. Žena podľa ich pokynov vybrala svoje úspory a cez bankomat ich vložila na cudzie účty. Prišla tak o 47 000 eur.

Falošná prosba cez WhatsApp o pôžičku

Druhý prípad sa týkal 44‑ročného muža, ktorého cez WhatsApp kontaktoval páchateľ vydávajúci sa za jeho príbuznú. Požiadal o pôžičku 1 033 eur s tým, že peniaze vráti nasledujúci deň. Muž v domnení, že pomáha rodine, sumu okamžite odoslal. Až neskôr zistil, že účet jeho príbuznej bol napadnutý a žiadnu pomoc nežiada. Podvodníci tak získali 1 033 eur.

Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje občanov, aby boli mimoriadne obozretní. Policajti nikdy telefonicky nežiadajú prevod peňazí na "bezpečné účty", nežiadajú výber hotovosti ani presúvanie úspor. "Taktiež polícia, ani iné inštitúcie nikdy neposielajú fotografie služobných ani iných preukazov a nekontaktuje občanov cez mobilné aplikácie," upozorňuje polícia. Rovnako odporúča overiť si akúkoľvek žiadosť o finančnú pomoc priamo u osoby, ktorá o ňu žiada, ideálne telefonickým kontaktom.

Polícia preto apeluje na verejnosť, aby bola mimoriadne obozretná a v prípade pochybností okamžite kontaktovala linku 158.

