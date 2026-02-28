SEXI Lakatošová (52) sa ukázala v plavkách: Fíha, to je ale postavička!

BRATISLAVA - Silvia Lakatošová si dopriala zaslúžený oddych a fanúšikom poslala slnečný pozdrav z dovolenky. To je ale postavička!
Silvia Lakatošová dokazuje, že vek je len číslo. Bývalá československá miss, ktorá tento rok oslávi 53 rokov, vyzerá stále fantasticky. Jej energiu by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie ženy. Od jej triumfu v roku 1993 uplynuli viac než tri desaťročia, no na jej postave ani životnom eláne to neubralo.
Naopak, pôsobí vyrovnane, spokojne a plná vitality. Najnovšie sa fanúšikom prihovorila prostredníctvom sociálnych sietí, kde zverejnila zábery z dovolenky pri mori. Na fotografiách ukázala nielen slnkom pobozkanú pokožku, ale aj svoju štíhlu postavu.
„Vitamín D konečne trošku doplnený. Tých pár dní na slniečku je dar. Je až neuveriteľné, ako naše telo, myseľ potrebuje slnko. Za pár hodín na slnku mám pocit, akoby mi do žíl prúdil nový život, energia, vytratila sa únava, nespavosť. A hlavne, tých pár chvíľ s mojimi láskami, to je najviac. Srdiečko moje, ďakujem, že ma dennodenne nabíjaš svojou láskou, dobrotou, úsmevom, humorom, milujem Ťa, žena moje," zverila sa. Okrem vlastných fotografií pridala aj zábery so svojou dcérou.