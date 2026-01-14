Vážne zdravotné problémy slovenskej herečky: Podnietili ju k ráznej zmene!

BRATISLAVA - Slovenská herečka svoje zdravie nezanedbáva, ale dôkladne sa o neho stará. Zdravotné problémy ju podnietili k zásadnej zmene!
Natália Germáni patrí medzi úspešné slovenské herečky, ktoré sa netaja tým, že ich ambície siahajú aj za hranice Európy. Sympatická hnedovláska sa dlhodobo snaží preraziť za veľkou mlákou, no cesta k vysnívanej kariére nie je jednoduchá. Rola, o ktorú sa dlhší čas uchádzala, jej tentoraz nevyšla, no Natália sa rozhodne nevzdáva. Herečka už dlhodobo pendluje medzi Amerikou a Slovenskom. V Spojených štátoch majú s manželom, uznávaným bubeníkom Martinom Valihorom, aj apartmán, ktorý prenajímajú.
Aj keď jej život pôsobí navonok dynamicky a úspešne, Natália si uvedomuje, že popri práci je nesmierne dôležité myslieť aj na seba a svoje zdravie. Od Nového roka sa preto rozhodla pre výrazné zmeny v životnom štýle. „Začala som zdravo. Úplne som vyhodila rafinovaný cukor. Je to pre mňa strašne ťažké, lebo som fakt ťažko závislá. Mám dlhodobo problém so žalúdkom,“ priznala otvorene. Zároveň dodala, že zdravotné ťažkosti ju opäť prinútili podstúpiť štyrikrát gastroskopiu.
Napriek tomu, že jedlo miluje, v poslednom období ju zmeny na postave a zdravotné signály vystrašili. „Ja jedlo milujem, aj keď poslednú dobu tak nevyzerám, preto som sa aj trošku zľakla,“ povedala úprimne. Herečka si však uvedomuje, že zdravie je to najcennejšie. „Vďaka Bohu, zdravie sa ma drží, ale treba sa o seba starať. Tak ako sa starám o zovňajšok. Najmä keď som mladá, mám život pred sebou a dve detičky,“ pokračovala.
Práve rodina je pre ňu veľkou motiváciou, aby spomalila a viac počúvala svoje telo. Do roku 2026 si preto stanovila jasné pravidlá, ktoré chce dlhodobo dodržiavať. Rána chce začínať žalúdkovým alebo harmančekovým čajom namiesto kávy na lačno, kávu si dopraje maximálne dvakrát denne a bez mlieka. Keďže je intolerantná na mliečne produkty, výrazne ich obmedzila. Úplne sa vzdala rafinovaného cukru, ktorý nahrádza ovocím, a dbá na dostatočný pitný režim.
Tuky obmedzila na minimum a používa ich len na dochutenie v podobe rastlinných olejov. Zeleninu si pripravuje najmä na pare, aby bola ľahšie stráviteľná, a snaží sa stravovať predovšetkým doma, kde má kontrolu nad tým, čo používa. Do svojho režimu chce postupne zaradiť aj jogu, ktorá jej má pomôcť nielen fyzicky, ale aj psychicky.