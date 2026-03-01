Je to DEFINITÍVNE: Pri bombardovaní zahynul aj vodca Alí Chameneí, potvrdili to iránske médiá!

TEHERÁN - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí je mŕtvy, potvrdili v nedeľu iránske štátne médiá. Informuje o tom agentúra AP a Reuters aj stanice CNN. Prezident USA Donald Trump pred niekoľkými hodinami na sociálnych sieťach oznámil, že Chameneí bol zabitý pri americko-izraelských útokoch na Teherán, čo aktuálne potvrdila aj iránska štátna televízia.
Spresnila, že Chameneí zahynul v sobotu ráno vo svojej rezidencii. Iránske médiá krátko predtým informovali, že pri americko-izraelských útokoch zahynuli štyria členovia jeho blízkej rodiny, a to jeho dcéra, vnuk, nevesta a zať. Irán po oznámení smrti najvyššieho duchovného vodcu vyhlásil 40-dňový smútok. Izrael a USA načasovali svoj útok na Irán v sobotu tak, aby sa zhodoval so stretnutím Chameneího s jeho najvyššie postavenými poradcami, napísal predtým portál The Times of Israel.
Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu s jeho najvyššími poradcami vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd. Stanica CBS News uviedla, že pri americko-izraelských útokoch zahynulo približne 40 vysokopostavených iránskych predstaviteľov. Po správach o smrti Chameneího sa objavili zábery oslavujúcich obyvateľov v iránskej metropole Teherán.
K záveru sa priklonil aj Trump, ktorý chcel predtým dôkazy
Úmrtie Chameneího na sociálnej sieti Truth Social potvrdil aj prezident USA Donald Trump.
Ide podľa neho o spravodlivosť nielen pre iránsky ľud, ale aj pre Američanov. Stále je však potrebné zaistiť mier na Blízkom východe, dodal. Trump chcel predtým od izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dôkazy o smrtí Chameneího. Ten už o smrti hovoril medzi prvými
Irán bude 40 dní smútiť
V krajine bolo podľa médií vyhlásených 40 dní smútku. Teherán predtým správy o ajatolláhovej smrti popieral. Nepotvrdil ich ani po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je Chameneí po smrti.
Najvyšší duchovný vodca je v iránskej teokracii hlavou štátu a najmocnejším predstaviteľom krajiny, stojí aj nad prezidentom, ktorý je hlavou vlády.
Reakcie na uliciach sú rôzne. Ľudia v Iráne poväčšine plačú na uliciach, no na sociálnych sieťach sa objavili aj pouličné oslavy niektorých obyvateľov, ktoré boli predsvesťou osláv úmrtia Chameneího, hoci v tom čase jeho smrť ešte teheránske médiá nepotvrdzovali.
Obchodník a bývalý poradca amerického prezidenta Elon Musk zareagoval len strohým statusom, ktorým dal najavo, čo si o úmrtí Chameneího myslí. Voľne by sa dal preložiť ako "A ďalší z nich padol".
Syn posledného iránskeho šacha sa ponúka za vodcu krajiny v prechodnom období
Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví, ktorý je jednou z najvýznamnejších osobností iránskej exilovej opozície, sa opäť ponúkol ako potenciálny vodca Iránu. Uviedol to v článku pre nedeľňajšie vydanie denníka Washington Post, v ktorom reagoval na smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a načrtol svoju víziu ďalšieho vývoja vo svojej vlasti.
„Mnohí Iránci ma – často aj napriek ohrozeniu svojho života (teokratickým režimom) – vyzývali, aby som viedol toto prechodné obdobie. Obdivujem ich odvahu a ich výzvu som prijal,“ napísal.