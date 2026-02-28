Žena, ktorá všetko zničila! Kto bola milenka drogového kráľa El Mencha? Stopy vedú k modelke z OnlyFans

TAPALPA – Bol najväčším mužom mexického podsvetia. Polícia sa ho snažila roky zadržať, no vyšlo to až vtedy, keď sa napichla na jeho priateľku. Tá ich doviedla až do vily v horách, kde sa El Mencho ukrýval. Ešte v ten deň ho zastrelili. Stopy milenky, ktorá všetko pochovala, vedú k modelke z platformy pre dospelých.
Milenkou drogového bossa Nemesisa "El Mencha" Osegueru Cervantesa bola žena, cez ktorú polícia odhalila jeho polohu. Tieto slová vyhlásil ešte začiatkom týždňa (pondelok 23. februára) mexický minister obrany Ricardo Trevilla.
Túto osobu sledovali až na prah vily, kde sa El Mencho ukrýval. "Našim agentom sa podarilo odhaliť, že ženu previezli do Tapalpy, horskej vily, kde sa nachádzal Oseguera a jeho muži," doplnil Trevilla. Ny Post uvádza, že stopy by mohli viesť k mexickej modelke zo sociálnych sietí a platformy OnlyFans.
Mexické úrady zatiaľ nič nepotvrdili
Táto veľmi blízka osoba drogového bossa mala byť María Julissaová. Ona sama to však verejne popiera. "Chcem to objasniť na pravú mieru. S touto situáciou nemám nič spoločné," napísala cez svoj profil na Instagrame.
Okrem toho je stále nejasné, prečo začali spájať s El Menchom práve túto modelku, keď sa ešte neobjavil žiadny usvedčujúci materiál, ktorý by nejakým spôsobom prepájal jej osobu s drogovým kartelom New Generation Jalisco. Do dnešných dní ešte mexické úrady nevydali žiadnu správu, ktorá by identifikovala ženu, ktorá priviedla špeciálne jednotky až k El Menchovej vile v oblasti Tapalpa.
"Informácie, ktoré sa šíria po sociálnych sieťach, sú nie sú pravdivé a ničím nepodložené. Všetkých vás žiadam, aby ste nenaleteli na falošné správy a výdy sa radšej obracali na spoľahlivé zdroje a štátne úrady," doplnila Julissaová.
Keď El Menchova milenka opustila vilu, mexická armáda nasadila špeciálne jednotky. Členovia drogového kartelu spustili paľbu a v následnej prestrelke El Mencha smrteľne zranili. Cestu do nemocnice už nezvládol.
Bývalá manželka
El Mencho bol v minulosti ženatý s Rosalindou González Valenciovou. Rozviedli sa v roku 2018. Z väzenia ju prepustili vlani po dvojročnom nepodmienečnom treste za pranie špinavých peňazí.