Kristína Tormová zaťala do živého: Áno, prichádzam o PRÁCU a toto je dôvod!

BRATISLAVA - Kristína Tormová sa opäť ozvala k tomu, čo sa deje v spoločnosti – a tentokrát si posvietila aj na dianie okolo odchodov hercov z divadla. Hovorí, že nemá všetky informácie, no aj tak sa pýta otázku, ktorú si kladie čoraz viac ľudí: Čo sa ešte musí stať, aby sme sa prebrali?
Herečka priznala, že celý príbeh sleduje len "z diaľky", no aj to v nej vzbdudzuje dojem, že veci sa u nás vyvíjajú smerom, ktorý jej nie je vôbec po chuti. „Ja nie som v tom divadle a mám vlastne iba také čriepky informácií. Ja som si pravdupovediac myslela, že to nepôjde do úplného fade outu a pýtam sa, čo sa ešte musí stať, aby sme sa nejakým spôsobom spamätali a zmobilizovali, lebo mne sa nepáči, čo sa deje v tejto krajine našej. A verila som, že toto bude taký dobrý impulz, ale zdá sa, že to nepokračuje nijak.“
Nové JA Kristíny Tormovej: Zdravotné problémy ju dohnali k reštartu! TOTO som musela zmeniť
A hoci Kristína priznala, že je toho dosť, čo jej aktuálne pije krv, nie všetko si pripúšťa a sama si dáva pozor, aby sa v tom neutopila. „Toho je veľmi veľa, ja v podstate o tom aj píšem na týždennej báze. Ale snažím sa na to nepozerať nejako depresívne, úzkostne, to už mám za sebou. Ja sa to snažím premienať na nejakú nádej a šíriť do sveta to, že… aby ľudia cítili nejakú veľkú skepsu alebo že je málo dobra… že keď sami niečo dobré urobia, tak nemôžu neveriť v dobro. Nie som z toho nejaká hotová, som skôr smutná a dúfam, že sa nebude musieť stať nič naozaj príšerné ako to bolo pri vražde Jána Kuciaka a Martiny a že sa spamätáme aj bez toho.“
Tormová sa pritom netají tým, že za svoje názory už schytala všeličo. No strach? Ten vraj už dávno nemá. Najsilnejšie však bolo, keď priznala, že jej otvorenosť má aj konkrétne následky – a nie práve príjemné. „Je pravda, že prichádzam o prácu kvôli tomu a že sa šíria o mne také naratívy, že som zakázaná a podobne a naozaj tomu aj množstvo ľudí, ktorí by mi mohli dať prácu, verí. A ja stále verím tomu, že ešte stále je nás tu dosť kriticky zmýšľajúcich a niekto sa ma zastane.“ A keď sme sa dostali k tomu, aký hejt zažíva aj mimo internetu – priamo v osobnom priestore, ostali sme v šoku. Čo sa jej stalo? To sa dozviete v našom rozhovore!