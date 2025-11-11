Cibulková po psychickom KOLAPSE: V televízii dostala PADÁKA!

PRAHA - V uplynulých dňoch zapĺňalo české médiá meno herečky Vilmy Cibulkovej (62). Pred dvomi týždňami sa písalo o jej psychickom kolapse, následne o tom, že je nezvestná - kolegom neodpovedala na telefonáty ani správy. Napokon sa plavovláska ozvala, no teraz sa musí vyrovnať s ďalšou ranou... V televízii dostala padáka!
Herečka Vilma Cibulková si prechádza mimoriadne náročným obdobím. Pred dvomi týždňami média obletela správa o jej psychickom kolapse. Podľa zdroja vraj zmätená, vystrašná a úplne mimo volala všetkým, až k nej napokon bola privolaná záchranka. Herečka potom tvrdila, že za jej kolaps môže borelióza. „Snáď sme to podchytili včas. Musím byť trpezlivá, antibiotiká začnú zaberať do troch dní,“ vyjadrila sa.
Zľahla sa po nej zem? Cibulková je NEZVESTNÁ: Dva týždne po psychickom kolapse nezdvíha ani telefóny
O pár dní neskôr však svoje okolie vystrašila opäť, keď sa vraj odmlčala a neodpovedala na telefonáty ani SMS správy. Prezradili to jej kolegovia zo Strašnického divadla, na čele s Michaelou Dolinovou. „Telefóny neberie, na SMS neodpovedá,“ vyjadrili sa. „Musíme reprízy rušiť,“ dodala pre Blesk.cz Dolinová. Na to sa však vytočená Cibulková spomínanému denníku ozvala a všetko vyvrátila.
„To ma Míša chce zničiť? Čo mám robiť? Ja normálne žijem a pracujem, bola som cez týždeň na troch zájazdoch s inými agentúrami,“ uviedla s tým, že jej liečba je pomaly na konci. „Doberám ešte antibiotiká, naozaj som mala boreliózu a nebolo mi psychicky dobre, ale pracujem,“ dodala. No jej zamestnávateľ to zjavne vidí inak a na jej úplné vyliečenie nemieni čakať.
Zo seriálu Polabí, v ktorom stvárňuje postavu Oldy Beranovej, dostala padáka. „Vilma je veľká osobnosť a geniálna herečka. Jej zdravotný stav jej ale aktuálne neumožňuje pokračovať v intenzívnom natáčaní,“ vyjadril sa podľa eXtra.cz producent Filip Bobiňski z Dramedy Productions. Diváci tak Vilmu v seriáli uvidia do konca prvej série... Od januára ju však na obrazovkách nahradia.
Jej postavu prevezme nová tvár a zhodou okolností herečkina menovkyňa - Klára Cibulková. „Prevziať rozpracovanú postavu po tak úžasnej herečke ako je Vilma, samozrejme nie je jednoduché,“ priznala pre TV Prima Klára, ktorú napriek rovnakému priezvisku nespája s Vilmou žiaden rodinný vzťah.