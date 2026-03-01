Irán spustil novú vlnu útokov na Izrael a základne USA v regióne

TEHERÁN - Irán spustil v nedeľu nadránom novú vlnu útokov proti Izraelu a americkým základniam v regióne, uviedla tamojšia štátna televízia. Izraelská armáda uviedla, že v strednej časti krajiny i na okupovanom Západnom brehu Jordánu boli aktivované sirény ohlasujúce letecký poplach. Informuje o tom agentúra AFP.
„Po identifikácii rakiet vypálených z Iránu smerom k štátu Izrael sa v niekoľkých oblastiach krajiny rozozvučali sirény,“ uvádza sa vo vyhlásení armády s dovetkom, že letectvo „operuje s cieľom zachytiť a odvrátiť hrozby tam, kde je to nevyhnutné“. Medzi cieľmi Teheránu bolo podľa iránskej štátnej televízie dvadsaťsedem amerických základní v regióne, ako aj izraelské vojenské veliteľstvo a komplex obranného priemyslu v Tel Avive.
V centre mesta sa zhromaždili tisíce smútiacich
Iránske Revolučné gardy predtým v nedeľu v reakcii na potvrdenie smrti najvyššieho duchovného lídra ajatolláha Alíno Chameneího oznámili, že proti Izraelu a základniam USA spustia „najzúrivejšiu“ operáciu v histórii. „Najzúrivejšia útočná operácia v dejinách ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky sa začne každú chvíľu,“ uviedli gardy na platforme Telegram.
Novinárov agentúry AFP informujú, že v nedeľu sa v centre iránskeho hlavného mesta Teherán po smrti Chameneího zhromaždili tisíce smútiacich. Oblečení prevažne v čiernom, niektorí plačúc, na Námestí islamskej revolúcie (Mejdán-e Engeláb-e Eslámí) skandovali „smrť Amerike“ a „smrť Izraelu“, pričom mnohí mávali iránskymi vlajkami a držali fotografie Chameneího. Americké ministerstvo zahraničných vecí ešte v sobotu uviedlo, že šéf diplomacie USA Marco Rubio neodcestuje na plánovanú pondelkovú návštevu Izraela vzhľadom na súčasné okolnosti, píše agentúra DPA.