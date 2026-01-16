Vačkovej FOTO v plavkách: Rakovina na nej zanechala stopy!

SRÍ LANKA - Herečka Zuzana Vačková prešla v uplynulom roku jedným z najťažších období svojho života. Po operácii nádoru na čreve a pozitívnych správach od lekárov sa rozhodla spomaliť a venovať sa uzdravovaniu tela aj duše. Rakovina však na nej zanechala viditeľné stopy.
V júli minulého roka skončila herečka Zuzana Vačková v nemocnici. Spočiatku sa zdalo, že ide o bežnú hospitalizáciu kvôli operácii. Neskôr sa z toho však vykľula rakovina. Napokon však vyšla s pravdou von a priznala, že sa pasuje s onkologickým ochorením, našli jej na čreve nádor. „Dnes som po operácii, časť čreva, kde bol nádor, lekári (ktorým patrí obrovská vďaka, a celému tímu nemocnice Národný onkologický ústav) vybrali, a ja idem životom ďalej,“ povedala vtedy herečka.
V decembri ju od lekárov čakali pozitívne správy. „Bola som na kontrole a výsledky sú dobré,“ uviedla vytešená Vačková. Zuzana sa rozhodla svoj život spomaliť. Momentálne sa herečka nachádza na Srí Lanke, kde absolvovala ayurvédsky pobyt, ktorý vyhľadáva množstvo ľudí. Pochválila sa aj fotkou v plavkách, no tentokrát je iná, než tie v minulosti. Rakovina totiž na nej zanechala viditeľné stopy.
„Jazva na bruchu sa už krásne zacelila… ani ste si ju nevšimli, však? Mne však stále potichu pripomína jednu dôležitú vec: že moje telo si jednoducho vypýtalo pauzu. Nie trest. Nie slabosť. Len jasné „stop“, ktoré som už nemohla ignorovať," priznala. „Táto jazva nie je niečo, čo skrývam. Je to moja pripomienka, že som to zvládla. A že uzdravovanie nie je len o tele… ale aj o duši," dodala spokojne.