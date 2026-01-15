Premiéra filmu Šviháci: SEXI Vondráčková (78) a dvojičky Molnárové... Už vyzerá každá inak!

BRATISLAVA - Bratislava sa dočkala ďalšej veľkolepej premiéry československej komédie. Nenechalo si ju ujsť množstvo známych hostí. Helena Vondráčková prišla v priesvitnej róbe a dvojičky Molnárove? Už každá vyzerá inak!
Včera sa v jednom z bratislavských kín konala premiéra filmu Šviháci. Zúčastnilo sa jej mnoho známych tvárí, či už tých, ktorí v samotnom počine hrali alebo tých, ktorí si prišli komédiu len vychutnať. Z hercov nechýbali Gabriela Dzuríková, Zuzana Kubovčíková Šebová, Tomáš Jeřábek, Martin Pechlát či Emanuel Bugala, synček hudobníka Michala Bugalu a Lucie Bugalovej. Ten sa dokonca predstavil v hlavnej úlohe. Zažiaril vo svojej prvej veľkej role.
Lucia a Michal išli od seba po 12 rokoch. Rozvod sa konal v roku 2024. Bývalí manželia majú spolu dve deti, spomínaného syna Emanuela a dcérku Amálku. Michal prišiel do spoločnosti s novou priateľkou a Lucia so svojou sestrou Petrou. Obidve ochotne zapózovali fotografom. Nikomu neušlo, že už každá vyzerá inak. Aj keď sú dvojičky, už si ich nikto nepopletie!
Súčasťou filmu je, samozrejme, aj hudba. Tentokrát tvorcovia oslovili legendárnu Helenu Vondráčkovú, ktorá spolu s Emanuelom prespievala svoju pieseň Vzhůru k výškám. V počine si aj zahrá, a to samu seba. Nechýbala tak ani na bratislavskej premiére, na ktorú zvolila v celku odvážne šaty. Veď pozrite! Tipovali by ste, že slávna speváčka tento rok oslávi 79. narodeniny? Všetky FOTO z premiéry nájdete v galérii.
A o čom film je?
Traja kamaráti Dan, Ondrej a Filip sa pravidelne stretávajú vo vyhlásených kúpeľoch, aby ich kapela „Šviháci“ bavila miestnych hosti a oni si zároveň užívali spoločnú pánsku jazdu. Všetko by išlo podľa plánu, keby sa zrazu neprevalilo, že jeden z nich má v kúpeľoch sedemročného utajeného syna, o ktorého sa musí neplánovane postarať. So švihákov sa behom okamžiku stanú otcovia na plný úväzok. O tom, čo sa práve deje v kúpeľoch, nič netuší Danova milujúca manželka a ani Ondrejova žiarlivá partnerka. Zatiaľ... (Bontonfilm SK)
Film Šviháci je od tvorcov úspešného kinohitu Nikdy nehovor nikdy. Režíroval ho Braňo Mišík, z ktorého rúk vychádzajú iba samé filmové hity. Zaručene si nenechajte ujsť ani tento!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%