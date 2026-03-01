OpenAI uzavrela dohodu s Pentagonom po tom, ako sa rozišiel s Anthropikom

SAN FRANCISCO - Americká technologická spoločnosť OpenAI uzavrela dohodu s americkým ministerstvom obrany o poskytovaní technológií umelej inteligencie (AI) pre utajované siete americkej armády. Firma to oznámila niekoľko hodín po tom, ako prezident Donald Trump nariadil vláde, aby prestala využívať služby spoločnosti Anthropic. Tá odmietla predchádzajúce ultimátum ministerstva obrany, aby do piatka armáde umožnila používať svoje produkty bez obmedzení, ktoré majú bežní užívatelia.
Anthropic odmietol umožniť používanie svojich technológií na masové sledovanie domácností a plne autonómne zbraňové systémy. Šéf Anthropiku Dario Amodei tvrdí, že použitie AI môže v týchto prípadoch podkopávať demokratické hodnoty. "Ak je nám známe, tieto dve výnimky doteraz neboli prekážkou pre urýchlenie prijatia a používania našich modelov ozbrojenými silami," uviedol.
Spoločnosť tvrdí, že jeho dohoda s vládou obsahuje záruky
OpenAI pritom vo svojom oznámení trvá na tom, že jeho dohoda s vládou obsahuje záruky, že technológia nebude použitá práve na tieto účely. "Dva z našich najdôležitejších bezpečnostných princípov sú zákaz masového sledovania obyvateľstva a ľudská zodpovednosť za použitie sily, vrátane autonómnych zbraňových systémov," napísal šéf OpenAI Sam Altman na sieti X.
V oznámení na webe potom spoločnosť tvrdí, že jej dohoda s Pentagonom umožňuje tieto podmienky vynucovať lepšie ako tá, ktorú s ministerstvom uzvrel Anthropic. Anthropic predtým oznámil, že sa obráti na súd kvôli rozhodnutiu ministerstva obrany označiť ho za bezpečnostné riziko dodávateľského reťazca po tom, ako nevyhovel spomínanému ultimátu. Prezident Trump krátko pred tým uviedol, že nariadil federálnym úradom postupne ukončiť využívanie technológií firmy.
Anthropic získala zmluvu s ministerstvom obrany
Vlani v lete firma Anthropic získala zmluvu s ministerstvom obrany v hodnote 200 miliónov dolárov (5,7 miliardy korún). Spor s administratívou prezidenta Trumpa trvá najmenej od jesene. Klauzula, podľa ktorej sa technológia Anthropiku nesmie využívať na sledovanie ľudí, sa okrem iného dotýka aj Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), Tajnej služby USA či imigračných úradov, uviedol vtedy server Semafor.
Niektoré vládne agentúry sa dostali do ťažkostí, pretože modely Claude od Anthropiku boli v systéme Amazon Web Services GovCloud využívanom americkými úradmi jediné špičkové modely schválené pre použitie v režime prísne tajné. Anthropic, ktorý stojí za chatbotom Claude, má pritom osobitnú službu zameranú na zákazníkov z národnej bezpečnosti. S americkou vládou uzavrel kontrakt, podľa ktorého poskytuje služby federálnym úradom za symbolický poplatok jedného dolára.