Žena v Tel Avive podľahla vážnym zraneniam po útoku iránskej rakety

TEL AVIV - Žena v Tel Avive podľahla ťažkým zraneniam po dopade iránskej rakety na obytnú budovu, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na záchrannú službu. Ide o prvú potvrdenú obeť na izraelskej strane po tom, ako Izrael a USA v sobotu začali rozsiahly letecký útok na Irán. Teherán reagoval odvetnými raketovými a dronovými údermi na Izrael a americké základy v arabských štátoch regiónu.
Podľa skorších informácií bolo v Izraeli zranených najmenej 21 ľudí, väčšina z nich ľahko. Iránsky raketový útok spôsobil podľa obyvateľov Tel Avivu hlasné explózie. Izraelské médiá informovali, že jedna z budov v Tel Avive bola priamo zasiahnutá. Niekoľko ľudí bolo zranených. Stanica N12 ukázala zábery horiacej strechy a ulice s troskami. Rakety alebo trosky dopadli aj na ďalšie miesta. Záchranná služba Magen David Adom uviedla, že vážne zranenia utrpel muž vo veku okolo 40 rokov.
Iránske revolučné gardy vyhlásili, že v tejto vlne zaútočili na "vojenské a bezpečnostné ciele" modernými raketami, dodala agentúra Reuters. Podľa vyhlásenia zverejneného štátnym rozhlasom patrila medzi ciele izraelská námorná základňa v prístave Haifa, letecká základňa Ramat David a obranné zariadenia v Ašdode.