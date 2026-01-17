Ľadová sprcha pre maturantov: Čas na štúdium sa im razantne SKRÁTIL, omyl v zákone? Ministerstvo sľubuje nápravu

BRATISLAVA - Takúto podpásovku zrejme nečakali. Študenti maturitných ročníkov majú po novom až o 2 dni menej času na štúdium. Reč je o známom "akademickom" či maturitnom týždni, kedy mali doteraz končiaci stredoškoláci týždeň na štúdium a zopakovanie učiva. Po novom im tento ústretový krok zo strany školstva zrejme omylom skrátil nový zákon a ministerstvo už sľubuje nápravu. Je však otázne, či k nej počas tohto roka dôjde.
Každý rok majú maturanti o stres postarané. Hlavne tí, ktorí sa spoľahli na akademický týždeň. Práve počas neho mali príležitosť si preveriť a zopakovať zameškané učivo. Možnosť preštudovať si prebraté materiály sa im však zásadne skrátila. Môže za to nový zákon. Tému rozoberala televízia Markíza.
Od 1. januára sú tu nové podmienky
Stres a chaos okolo maturitného týždňa tak ešte zosilnel a bezradní študenti takmer ani nevedia, ako majú reagovať. Z pôvodných piatich dní na štúdium (plus víkend) sa odrazu stali len tri. Môže za to parlament, kedy na jeseň schválil novelu školského zákona.
Študenti sa o dôsledkoch dozvedajú až teraz.
Na päť dní na štúdium sa doteraz neustále spoliehali
"Študenti sú určite znepokojení z tohto faktu. Môže byť veľmi stresujúce, ak študent nebude mať dostatok času na to, aby si to učivo zopakoval," reagovali zdesení študenti na novinky z parlamentnej dielne. "Tie decká majú síce dostatok času počas štyroch rokov, ale počítajú s tými piatimi dňami," reagovala na kameru riaditeľka bratislavského Gymnázia L. Novomeského Katarína Sedmáková.
Z ministerstva už sľubujú nápravu, riaditelia nevidia situáciu tak, ako druckerovci
Zdá sa, že s nečakanými konzekvenciami zákona nerátalo ani samotné ministerstvo školstva, ktoré už sľubuje nápravu. "Zámerom ministerstva školstva v rámci rozsiahleho reformného balíka siedmich zákonov nebolo skracovať čas prípravy maturantov na maturitné skúšky. Ministerstvo preto v najbližšom možnom termíne prijme nápravné kroky," uviedol rezort v stanovisku.
Rezort Tomáša Druckera teraz ešte tvrdí, že zmena sa vraj nevzťahuje na terajších maturantov. Nastáva tu však chaos, ktorý vidia riaditelia nemajú jasno v paragrafoch. "Od 1. januára tohto roka platia tie tri dni. Nenašli sme to ani v prechodných ustanoveniach. Tento zákon by tak mal platiť aj pre aktuálnych maturantov. Uvidíme, čo čas prinesie a pokiaľ nedôjde k zmene aktuálneho znenia zákona, budeme sa musieť držať platnej legislatívy," vysvetlila Sedmáková,
Všetci teraz netrpezlivo čakajú na májové obdobie, kedy prebiehajú ústne maturitné skúšky, pred ktorými sa spomínaný akademický týždeň v kalendári nachádza.
Ako sa to ocitlo v zákone?
Netradične tiež vyznieva aj to, ako sa paragraf o skrátení akademického týždňa ocitol v zákone. Táto zmena sa do zákona dostala ako požiadavka jednej zo žúp. Zamestnankyňa z ministerstva potom tieto riadky prekopírovala aj do školského zákona a zapracovala bez upozornenia vedenia.