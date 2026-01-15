Jozef Oklamčák na návsteve v NOVOM dome Skrúcaného: Aj ja chcem taký! Čo ho tak ohúrilo?

BRATISLAVA - Tam, kde je Skrúcaný nemôže chýbať ani Jozef Oklamčák! Števo už tradične moderoval Univerzitný ples v Trnave, ktorý odštartoval plesovú sezónu.
Oklamčák priznal, že v jeho prípade nejde o žiadnu náhodu ani o spoločenskú povinnosť a špeciálne Univerzitný ples si nesmierne užíva. So Skrúcaným ho spája dlhoročné priateľstvo a tento rok išlo dokonca o dvojitú misiu. „Štefan pravidelne moderuje tento ples a my sme veľmi blízki priatelia a dnes už vlastne dvojmo, pretože v decembri sme zobrali pod záštitu značku Skrúcaná, tak teraz som tu dvojmo aj za Skrúcanú aj za Skrúcaného,“ vysvetlil so smiechom známy odborník na ženskú krásu. Reč bola samozrejme o Skrúcaného limitovanej edícii alkoholu, ktorá obsahuje štyri kvalitné druhy destilátov. A Oklamčák sa netváril, že ochutnal iba symbolicky. „Úplne všetko som ochutnal, je čerešňa, hruškovica, marhuľovica aj slivovica. A ja som aj dnes v mene Československého leva rozhodol, že venujem tú najčervenejšiu, teda čerešňovicu, jednému tu prítomnému hosťovi,“ prezradil.
Skrúcaná však nie je len Slivovica, ale nejaký ten rok aj Skrúcaného manželka Erika a práve s ňou spájajú Oklamčáka dlhoročné spomienky. „Erika mi je veľmi blízka, to bola moja prvá miss v 1990-om. Ona bola Miss vysokých škôl… tam som ju vlastne objavil, už je to 35 rokov,“ povedal. A práve odtiaľ sa podľa neho datuje priateľstvo, ktoré sa nerozpadlo ani po rokoch. „Bol som jeden z prvých hostí ich domu, keď sa nasťahovali, majú to nádherné. Musím povedať, že je to aj mojím snom mať raz takýto domček,“ priznal úprimne.
Oklamčák je parketový lev a to dokázal aj na Univerzitnom plese v Trnave. Nesklamal však ani svojim outfitom a na ples dorazil v jeho typicky červenom obleku, ktorý však obohatil niečím špeciálnym!
