Progresívci bijú na poplach: Koalícia chce obmedziť parlamentné voľby zo zahraničia, Richter to označil za BLUDY!

BRATISLAVA - Krátko pred koncom februára sa opozičné Progresívne Slovensko rozhodlo s verejnosťou podeliť o "klebetu", že koalícia má už disponovať písomne vyhotoveným návrhom na obmedzenie voľby zo zahraničia v prípade parlamentných volieb. Voliť by sa vraj malo dať iba z ambasád, čo by mnohým skomplikovalo ich občianske právo. Zahraniční voliči pritom drvivo podporujú strany súčasnej opozície, no podľa šéfa klubu Smeru-SD ide o "bludy".
Opozičné PS s touto "šuškandou" vyrukovalo na tlačovej konferencii a upozorňuje na možné obmedzenie hlasovania zo zahraničia. To vraj môže ovplyvniť výsledky volieb. Premiéra vyzvali, aby tieto klebety buď vyvrátil alebo potvrdil. Požadujú tiež, aby vláda nemenila súčasný volebný zákon.
Občania by si vraj museli po novom zájsť na ambasádu, niektorí to majú aj kilometre ďaleko
"Informácie naznačujú, že vláda chce zákonom - konkrétne ide o zákon o podmienkach výkonu volebného práva - obmedziť hlasovanie zo zahraničia. To takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako to je možné dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí navštíviť ambasádu a odvoliť tam," vysvetlil svoje obavy Šimečka s tým, že viacerí takíto občania nemajú takúto ambasádu "pár krokov" od bydliska.
PS tvrdí, že má tieto informácie z niektorých úradov aj rezortov.
"Chcem vyzvať premiéra a vládu, aby vyvrátili tieto informácie, ktoré sa k nám dostali. Aby povedali, že nebudú hýbať volebným zákonom rok a pol pred voľbami," dodal Šimečka.
Progresívci začali šíriť bludy, tvrdí Richter
Na tlačovú konferenciu zakrátko zareagoval cez status šéf najsilnejšieho koaličného klubu - Smer-SD, Ján Richter. Jeho úvod bol rázny: "Progresívci začali šíriť bludy.".
"Vraj vláda ide ovplyvniť výsledok budúcich volieb. Je zaujímavé, že to hovoria práve tí, ktorých pred voľbami skryto podporovali starostlivo vybraní politickí aktivisti či novinári platení Veľkou Britániou," narážal Richter na predvolebnú kampaň z roku 2023 na podporu mobilizácie voličov.
Takáč tvrdí, že by sa na to pozrel, ak by to bolo na ňom
Ministri koalície sa k tejto téme pre Denník N vyjadrili na výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach. Šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru napríkald povedal, že koalícia neplánuje riešiť voľbu poštou zo zahraničia. "Ale keby to bolo na mne, ja by som sa na to pozrel," dodal jedným dychom Takáč.
Argumentoval tým, že mnoho z týchto ľudí vraj na Slovensku dlhodobo nežije a občas si prídu do krajiny len "opraviť zuby". K téme sa vyjadril aj minister vnútra z Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, ktorý vraj nemá vedomosť o tom, že by sa chystala zmena v tomto segmente volieb.
Štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Radomír Šalitroš zas označil rušenie voľby poštou zo zahraničia len za špekulácie.