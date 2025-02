Vera Wisterová na slávnostnom uvedení aplikácie Dominiky Cibulkovej (Zdroj: Ján Zemiar)

Vera Wisterová si v minulosti prešla hotovou nočnou morou, keď jej exmanžel Jeremy uniesol ich dvoch spoločných synov. Po rozvode našla šťastie po boku brata známej herečky, Michala Svarinského, s ktorým tvorí pár už viac ako osem rokov. Otázkou svadby sme však Veru tak trochu zaskočili... „Podľa mňa keby si sa toto jeho opýtala, tak je rovnako zaskočený,“ reaguje Vera so smiechom.

Na otázku, či by sa predsa len nepatrilo posunúť ich spoločný život ďalej, odpovedá s nadhľadom a humorom jej vlastným: „Aby som nezostala na ocot? Ďakujem ti, budem nad tým rozmýšľať,“ povedala so smiechom a pridala slová o tom, ako to s ich vzťahom celé je. Moderátorka priznala aj to, že žije prítomnosťou a v pracovnom živote má už istý smer jasne daný: „Viem, že ma čakajú pracovné povinnosti a záležitosti - lebo je to práca, ktorá ma veľmi baví, či už tá rádiová alebo moderovanie všeličoho... a verím, že si môžeme robiť aj také drobné radosti s deťmi a Mišom,“ prezrádza s úsmevom sexi ryšavka. V rozhovore Vera prezradila zo svojho súkromia viac a predsa len sa podelila aj o jednu radostnú novinku!

Moderátorka Vera Wisterová: Po rokoch konečne prehovorila o SVADBE! Čakali sme iné slová... (Zdroj: NaJa/TH)