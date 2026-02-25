Základné školy vstúpili do druhej polovice školského roka so zameraním na stabilitu a digitalizáciu

BRATISLAVA - Základné školy v druhej polovici školského roka pokračujú v implementácii legislatívnych zmien, príprave zápisov prvákov a posilňovaní podporných systémov. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková hodnotí doterajší priebeh ako stabilný, no upozorňuje aj na potrebu personálneho a finančného posilnenia škôl. Digitalizácia a elektronické prihlášky podľa nej prinášajú väčšiu prehľadnosť a zjednodušenie procesov pre školy aj rodičov.
Školský rok sa už prehupol do druhej polovice. Ako by ste zhodnotili jeho doterajší priebeh na základných školách?
- Druhá polovica školského roka nás zastihla v situácii, keď školy už reálne žijú viacerými legislatívnymi zmenami. Oceňujem, že riaditelia aj pedagogické tímy zvládli implementovať nové pravidlá bez toho, aby to ohrozilo stabilitu vyučovania.
Zároveň však platí, že tlak na školy je veľký – personálny aj organizačný. V oblasti podporných tímov vidíme výrazný formálny posun – dnes ich má zriadených vyše 93 % škôl, no dostupnosť odborníkov sa zhoršila a viac ako polovica škôl nemá zabezpečenú plnohodnotnú odbornú podporu. To znamená, že školy síce systémovo napredujú, ale personálne a finančné podmienky za tým často zaostávajú.
Na čo sa školy v najbližších mesiacoch najviac sústreďujú? Aké sú priority do konca školského roka?
- Prioritami sú stabilizácia pedagogických a odborných tímov, zvládnutie zápisov do 1. ročníka, príprava žiakov na prechod na stredné školy a zároveň dôsledná implementácia nových legislatívnych zmien.
Združenie základných škôl Slovenska dlhodobo upozorňuje na potrebu riešenia praktických otázok, ktoré ovplyvňujú každodenné fungovanie škôl – od pracovných úväzkov pedagogických asistentov cez platové podmienky nepedagogických zamestnancov až po zabezpečenie vysokorýchlostného internetu do každej školy.
Druhá polovica roka je spojená so zápismi prvákov. Ako sa na ne školy pripravujú?
- Zápisy sú pre školy dôležitým obdobím – nejde len o administratívny proces, ale o prvý kontakt rodiny so školou. Školy sa snažia vytvoriť bezpečnú a otvorenú atmosféru, prezentovať svoju víziu, prácu so žiakmi aj podporný systém. V mnohých školách už funguje elektronické prihlasovanie, pričom zákonný zástupca má možnosť podať prihlášku elektronicky, no v prípade potreby aj v listinnej podobe. Zároveň je dôležité, aby zápis nebol stresovou udalosťou pre dieťa – má to byť prvé pozitívne stretnutie so školou.
Elektronické prihlášky – v čom vidíte ich najväčší prínos pre školy?
- Elektronické prihlášky vnímam ako nástroj na zníženie administratívnej náročnosti a zvýšenie férovosti prijímacieho procesu. Najväčší prínos pre školy vidím v centralizovanej evidencii údajov, prepojení so školskými informačnými systémami, znížení duplicít a chýb a taktiež v lepšej kontrole procesu prijímania. Dôležité je, že elektronická forma je možnosťou, no systém musí počítať aj s rodičmi, ktorí preferujú listinnú formu.
Ako môžu ePrihlášky zjednodušiť život rodičom? Vnímate digitalizáciu ako cestu k transparentnosti?
- Pre rodiča znamenajú úsporu času, menej papierovania a jasný prehľad o stave podania. Elektronická evidencia zároveň zvyšuje transparentnosť a znižuje priestor na neprehľadné alebo duplicitné procesy. Digitalizácia však musí byť nástrojom, nie cieľom. Musí byť dostupná, bezpečná a zrozumiteľná. Ak sa nastaví správne, prispieva k väčšej dôvere v systém.
Ak by sa digitalizácia mala ďalej rozvíjať, ktoré oblasti by mali dostať prioritu?
- Za priority považujem:
- stabilné a bezpečné školské informačné systémy,
- prepojenie databáz tak, aby sa údaje nezadávali opakovane,
- podpora riadenia škôl – analytické nástroje pre riaditeľov,
- vysokorýchlostný internet do každej školy.
Digitalizácia musí zároveň odbremeňovať, nie vytvárať ďalšiu byrokratickú vrstvu.
Na čo sa ako prezidentka ZZŠS v najbližšom období najviac tešíte?
- Teším sa na ďalšie odborné stretnutia riaditeľov, pretože práve tam vzniká reálna spätná väzba zo škôl. Zároveň sa teším na pokračovanie odbornej diskusie o budúcnosti všeobecného vzdelávania. Otázkou je, ako nastaviť systém tak, aby deti/žiaci neboli tlačené do výkonu príliš skoro. Mojou ambíciou je, aby základná škola zostala miestom bezpečia, rozvoja a dôvery – nie rýchlych pretekov o budúcnosť.