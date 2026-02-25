Novinka pre Kysuce: Nový portál bude prinášať informácie o priebehu výstavby diaľnice D3

KRÁSNO NAD KYSUCOU - Obyvateľom regiónu Kysúc, samosprávam, priemyselným podnikom a ich zamestnancom je určený nový analyticko-informačný portál, ktorý pripravila iniciatíva D3 pre Európu so svojimi partnermi. Ako informoval primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, portál www.dialnicad3.sk má ambíciu vytvárať informačný most medzi realizátormi stavby a každodennými potrebami obyvateľov a firiem na Kysuciach.
„Cieľom projektu je priniesť prehľadné, overené a praktické informácie o priebehu výstavby, dopravných obmedzeniach a súvisiacich zmenách mobility v regióne. Projekt vznikol ako reakcia na rastúcu potrebu systematickej a zrozumiteľnej informovanosti počas obdobia, ktoré bude pre región dopravne mimoriadne náročné,“ uviedol Grapa.
Aktuality, mapa aj dopravný servis
Doplnil, že portál bude prinášať aktuálne informácie o postupe výstavby a súvisiacich dopravných obmedzeniach, prehľad verejne dostupných dokumentov viažucich sa k D3, dopravný servis a interaktívnu mapu s vyznačením obmedzení a zásahov do dopravy.
Stavebné práce sú v počiatočnej fáze
Stavebné práce na troch chýbajúcich úsekoch diaľnice D3 sú v počiatočnej fáze. Úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto stavia združenie stavebných spoločností Váhostav - Metrostav DS - Duna Aszfalt a úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica postaví firma Skanska SK. Celková hodnota troch kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur.
Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov, z toho 21 kilometrov štvorprúdovej cesty a päť kilometrov polovičného profilu vrátane druhej rúry tunela Horelica.