Rebecca Justh hviezdou Sklovskej koncertu: Je len jedna vec, ktorú by si neobliekla!

BRATISLAVA - Kam príde Rebecca Justh, tam vkročí aj móda! Nechýbala ani na koncerte Sisy Sklovskej, kde zaujala svojím asymetrickým outfitom.
Rebecca Justh mala po koncerte jasno okamžite – na otázku, ako sa jej páčil, nepotrebovala ani sekundu na rozmýšľanie. „Mám na to jeden jediný výraz – amazing a to by som zopakovala aj miliónkrát. Milujem umenie a milujem, keď sa to umenie predvedie na vysoko profesionálnej úrovni.“ Módna návrhárka však nešetrila superlatívmi ani pri zvyšku Sisinho ensemblu. „Dnes som bola svedkom, kde nielen Sisa bola úžasná, perfektná, profesionálna, ale aj všetci zúčastnení účinkujúci, začínajúc Štefanom a končiac českou divou pani Vondráčkovou… všetko bolo fantastické a ja som nesmierne šťastná, že som dostala pozvánku.“
Pozornosť však na koncerte nepútala len Sklovská – ale aj samotná návrhárka. Rebecca prišla v modeli z vlastnej dielne a ako vždy, bola neprehliadnuteľná. Pútavý však nebol len samotný asymetrický model, ale aj doplnky, pri ktorých stavila na legendu. „Outfit je môj návrh samozrejme, ale doplnky sú Coco Chanel, lebo milujem Coco Chanel.“ Justh je známa svojou extravaganciou a patrí k ženám, ktoré sa rozhodne neboja výrazných kúskov. Existuje vôbec módny kúsok, ktorý by si Rebecca Justh na seba nikdy nedala? Takáto bola jej odpoveď...
