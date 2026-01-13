Adam Bardy má doma TROCH chlapcov: Otcovstvo zvláda ľavou zadnou, nemá problém ani s týmto

BRATISLAVA - Adam Bardy je aktuálne mužom, ktorý doma nepozná ticho. Je otcom troch detí a hoci by si mnohí povedali, že to musí byť poriadny kolotoč, on to pomenoval úplne jasne!
Herec Adam Bardy a jeho manželka Bibiana sa minulý rok stali trojnásobnými rodičmi, keď k staršiemu synčekovi Alanovi pribudli dvojičky Leon a Evan. Nudou tak rozhodne netrpia a keďže hercov pracovný diár je dosť plný, Adam nemá čas na rozdávanie.
Napriek tomu si herec chvíle strávené so svojimi chlapcami nesmierne užíva a chválou nešetrí ani na svoju lásku. „Ďakujem mojej polovičke za to, že to zvládame. Viem, že čím viac času s nimi trávim, tým je to lepšie a snažím sa ten work life balance zariaďovať tak, aby sme spolu trávili veľa času.“
Zároveň však otvorene priznáva aj druhú stranu mince - že deti a ich výchova vedia človeka náležite unaviť. Lenže v jeho prípade to funguje aj opačne. „Človeka to dokáže vyčerpať… no o to viac to vie nabiť a týmto spôsobom teraz fungujem.“ Uvedomuje si tiež, že čas beží veľmi rýchlo a ani sa nenazdá a budú z nich veľkí chlapci. „Chalani budú mať rok a mihnutím oka budú mať päť rokov a to bude zase iné, takže sa snažím užívať si s nimi každý deň aj na úkor toho, že sa nevyspím.“ A vstáva k nim aj v noci? Herec sa na nič nehral a priznal, ako to doma funguje...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%