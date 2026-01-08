Muži budú slintať, ženy závidieť! Silvia Kucherenko odhalila svoje vnady: Bol by HRIECH to neukázať

BRATISLAVA – Silvia Kucherenko sa vôbec nemení! Stále vyzerá sexi a roky u nej nehrajú žiadnu rolu. Ale kedysi…
Silvia Kucherenko sa len nedávno chválila fotkami z dovolenky z Maledív, kde po dlhom čase pózovala v plavkách. A veruže bolo nad čím slintať! Bývalá modelka, ktorá má za sebou mimoriadne úspešnú kariéru, však pracuje nielen na svojom výzore a dokonalej postave. Tento rok si začala pred meno písať titul Mgr., keďže úspešne ukončila štúdium na Paneurópskej vysokej škole, odbor mediálna komunikácia. Aj na sociálnych sieťach sa začala viac profilovať ako žena, ktorá má svetu čo povedať aj mimo sveta módy.
Nebolo to ale tak dávno, čo Silvia stiahla svoje vyzývavé fotky v plavkách, ktoré by odhaľovali viac, ako treba. „Fotky v plavkách sú minulosťou. Nemám potrebu dokazovať svoju hodnotu cez odhalené zábery ani sa prezentovať spôsobom, ktorý so mnou neladí,“ zvestovala na sociálnych sieťach ešte pred troma mesiacmi. Dovolenka však urobila svoje! A pre Topky to aj vysvetlila: „Stiahla som štúdiové fotky, boli tam aj nejaké v plavkách... ale povedala som - je prostredie, kde sa to hodí... áno, keď budem na dovolenke, pridám aj fotky v plavkách, to bude výnimka,“ vyjadrila sa.
A aj pridala. Fanúšikov zásobovala nielen fotkami v sexi šatách na večerných prechádzkach či nákupoch, ale aj tými v plavkách. A opäť svojou postavou vyrážala dych! O tom, že si je toho vedomá, svedčí text pri jednej z fotiek: „Všetky sem, ktoré máte nízky tlak…“ A zároveň sebavedomo dodala: „Áno som so sebou spokojná nebudem Vám klamať. Vy viete, pre ktoré je toto určené,“ napísala pred Vianocami.
Myslela tým závistlivcov, ktorí píšu do komentárov hejty. A pre Topky povedala jednoznačne: “Som rada, že ľudia sledujú moje príspevky... a je pravda, nie je to klišé, že neprajníci sú tvoji najväčší obdivovatelia a sledovatelia,“ zhodnotila Silvia, vedomá si toho, že na FB má takmer miliónové dosahy. “Prečo by som kvôli pár ľuďom, ktorí majú problémy sami so sebou, nepridávala príspevky?“ povedala pre Topky.
Silvia na negatívne komentáre častokrát reaguje aj verejne: „Keby som "hore" nemala nič, žiadnu by z vás neiritiovali plavky. Keby som nebola XS tiež nie. Skúste sa nad sebou ženy zamyslieť a radšej pre seba niečo spraviť ako písať nenávistné komentáre k ženám, ktoré sú so sebou spokojné. Každá sme nejaká a nikomu neprináleží nikoho hodnotiť.“ A potom ešte pritvrdila: „Vám tak prepína, že plavky na dovolenke považujete za neslušný odev. A ešte mi napíšte, že ste vyrovnané. Nie ste! Prekážajú Vám plavky na dovolenke (len v mojom prípade), ale verím, že keď ste na dovolenke chodíte v neopréne. Ženy prestanete s tým divadlom.“
Alebo Anna: „Rada pozerám Vaše fotky, ste inšpiráciou mnohým ženám že netreba len plakať doma do vankúša ale radovať sa zo života cestovať starať sa o seba, všetko sa dá len treba preto aj niečo urobiť.“
