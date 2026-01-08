Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Muži budú slintať, ženy závidieť! Silvia Kucherenko odhalila svoje vnady: Bol by HRIECH to neukázať

Silvia Kucherenko Zobraziť galériu (24)
Silvia Kucherenko (Zdroj: Facebook/Silvia Kucherenko)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

BRATISLAVA – Silvia Kucherenko sa vôbec nemení! Stále vyzerá sexi a roky u nej nehrajú žiadnu rolu. Ale kedysi…

Silvia Kucherenko sa len nedávno chválila fotkami z dovolenky z Maledív, kde po dlhom čase pózovala v plavkách. A veruže bolo nad čím slintať! Bývalá modelka, ktorá má za sebou mimoriadne úspešnú kariéru, však pracuje nielen na svojom výzore a dokonalej postave. Tento rok si začala pred meno písať titul Mgr., keďže úspešne ukončila štúdium na Paneurópskej vysokej škole, odbor mediálna komunikácia. Aj na sociálnych sieťach sa začala viac profilovať ako žena, ktorá má svetu čo povedať aj mimo sveta módy.

Nebolo to ale tak dávno, čo Silvia stiahla svoje vyzývavé fotky v plavkách, ktoré by odhaľovali viac, ako treba. „Fotky v plavkách sú minulosťou. Nemám potrebu dokazovať svoju hodnotu cez odhalené zábery ani sa prezentovať spôsobom, ktorý so mnou neladí,“ zvestovala na sociálnych sieťach ešte pred troma mesiacmi. Dovolenka však urobila svoje! A pre Topky to aj vysvetlila: „Stiahla som štúdiové fotky, boli tam aj nejaké v plavkách... ale povedala som - je prostredie, kde sa to hodí... áno, keď budem na dovolenke, pridám aj fotky v plavkách, to bude výnimka,“ vyjadrila sa. 

A aj pridala. Fanúšikov zásobovala nielen fotkami v sexi šatách na večerných prechádzkach či nákupoch, ale aj tými v plavkách. A opäť svojou postavou vyrážala dych! O tom, že si je toho vedomá, svedčí text pri jednej z fotiek: „Všetky sem, ktoré máte nízky tlak…“ A zároveň sebavedomo dodala: „Áno som so sebou spokojná nebudem Vám klamať. Vy viete, pre ktoré je toto určené,“ napísala pred Vianocami.

Myslela tým závistlivcov, ktorí píšu do komentárov hejty. A pre Topky povedala jednoznačne: “Som rada, že ľudia sledujú moje príspevky... a je pravda, nie je to klišé, že neprajníci sú tvoji najväčší obdivovatelia a sledovatelia,“ zhodnotila Silvia, vedomá si toho, že na FB má takmer miliónové dosahy. “Prečo by som kvôli pár ľuďom, ktorí majú problémy sami so sebou, nepridávala príspevky?“ povedala pre Topky.

Silvia na negatívne komentáre častokrát reaguje aj verejne: „Keby som "hore" nemala nič, žiadnu by z vás neiritiovali plavky. Keby som nebola XS tiež nie. Skúste sa nad sebou ženy zamyslieť a radšej pre seba niečo spraviť ako písať nenávistné komentáre k ženám, ktoré sú so sebou spokojné. Každá sme nejaká a nikomu neprináleží nikoho hodnotiť.“ A potom ešte pritvrdila: „Vám tak prepína, že plavky na dovolenke považujete za neslušný odev. A ešte mi napíšte, že ste vyrovnané. Nie ste! Prekážajú Vám plavky na dovolenke (len v mojom prípade), ale verím, že keď ste na dovolenke chodíte v neopréne. Ženy prestanete s tým divadlom.“

Sú však aj ženy, pre ktoré je Silvia inšpiráciou. Natália patrí medzi ne: „Človek, ktorý je najviac negatívny a útočný na vašu osobu je ten, ktorý vás najviac sleduje a závidí. Pretože keď sa niekomu niečo skutočne nepáči a s niečim s vami nesúhlasí, tak vás jednoducho nesleduje alebo zablokuje. Tak jednoduchý úkon dokážu aj mentálne zaostalejší. Sú ľudia, ktorí ledva čakajú kým niečo pridáte len preto, aby sa snažili ublížiť a sebe zvýšiť ego. Nerobte si z nich nič. Konštruktívna kritika, slušne vyjadriť názor je jedna vec, ale to ako sa tu niektorí predvádzajú nemá nič spoločné s IQ ani názorom.“ 

Alebo Anna: „Rada pozerám Vaše fotky, ste inšpiráciou mnohým ženám že netreba len plakať doma do vankúša ale radovať sa zo života cestovať starať sa o seba, všetko sa dá len treba preto aj niečo urobiť.“ 

Na ďalšej si strane si prečítajte názory mužov.

Pokračovanie článku
Viac o téme: Silvia KucherenkoFotky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rodina Gregorovcov v seriáli
Monika Szabó zmenená na nespoznanie: Svedčí jej blond? A aha, kto ešte vstúpil do seriálu Sľub
Domáci prominenti
Silvia Kucherenko
Bola tučná ako delo, po 4 mesiacoch vyzerá božsky: Sestra Silvie Kucherenko schudla 21 kíl!
Domáci prominenti
Silvia Kucherenko
Silvia Kucherenko pridala sexi fotku v plavkách, strhla sa lavína: Sila, čo nasledovalo!
Domáci prominenti
FOTO Kucherenko to DOKÁZALA: Získala
Kucherenko to DOKÁZALA: Získala TITUL Mgr. a posiela jasný ODKAZ hejterom!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Správy
Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…
Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…
Prominenti
Gaya Tumuli – pohrebné mohylové hrobky na Kórejskom polostrove
Gaya Tumuli – pohrebné mohylové hrobky na Kórejskom polostrove
Cestovanie

Domáce správy

Na Slovensko mieri ĽADOVÉ
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ PEKLO! Už o pár hodín... Teploty môžu padnúť až k −30 °C
Domáce
FOTO Dve mestá hlásia PROBLÉM
Dve mestá hlásia PROBLÉM s pitnou vodou: FOTO Už druhý deň tečie zakalená voda! Obyvatelia sú pobúrení
Domáce
Vláda SR reaguje! Benešove dekréty gradujú a
Benešove dekréty gradujú a vyostruje sa to: Po liste Ficovi je tu ďalší problém, Orbánov tím sa obrátil na BRUSEL!
Domáce
Banská Bystrica zaznamenala ďalší pokles obyvateľov, ku koncu roka ich bolo 72 505
Banská Bystrica zaznamenala ďalší pokles obyvateľov, ku koncu roka ich bolo 72 505
Banská Bystrica

Zahraničné

Donald Trump
Trump pod tlakom Senátu: Kongres si chce vziať späť kontrolu nad vojenskými operáciami proti Venezuele
Zahraničné
Tajnosti okolo streľby v
Tajnosti okolo streľby v Minneapolise: Vyšetrovatelia Minnesoty sú vyradení! Prípad má v rukách výhradne FBI
Zahraničné
Matt Kalil a Haley
Futbalista žaluje svoju exmanželku: Vyklebetila obrovské rozmery jeho penisu! K TOMUTO ho prirovnala
Zahraničné
FOTO Traktory v uliciach a
Traktory v uliciach a blokády diaľnic: Farmári v Grécku a Francúzsku bojujú proti dohode EÚ s Mercosurom
Zahraničné

Prominenti

Silvia Kucherenko
Muži budú slintať, ženy závidieť! Silvia Kucherenko odhalila svoje vnady: Bol by HRIECH to neukázať
Domáci prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…
Domáci prominenti
Dcéra herečky z markizáckych
Dcéra herečky z markizáckych obrazoviek sa živí ako STRIPTÉRKA: Tanec pri tyči a lesbické hrátky!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Marcela Holubca
Slovenská herečka čelila svojmu STRACHU rok po VÁŽNEJ nehode: Nohy jej zväzovali kruté spomienky!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bývalá pornohviezda sa dala
Zarábala milióny v porne, dnes vyrába ružence: Nečakaný obrat v živote bývalej pornohviezdy! Dnes žije úplne inak
Zaujímavosti
Rakovina hrubého čreva u
Rakovina hrubého čreva u mladších dospelých prudko stúpa: Toto sú príčiny, upozorňujú vedci
vysetrenie.sk
FOTO Nechala si vytetovať meno
Nechala si vytetovať meno frajera: Z trápneho tetovania spravila vtip, ktorý baví tisíce ľudí! Nápad rozosmial internet
Zaujímavosti
Vtáky si pamätajú vaše
Vtáky si pamätajú vaše auto: Zistite, či patríte medzi ich favoritov! TENTO detail rozhoduje
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!

Šport

Dávid Hancko v semifinále Supercopa de Espaňa: Online z derby Atlético Madrid – Real Madrid CF
Dávid Hancko v semifinále Supercopa de Espaňa: Online z derby Atlético Madrid – Real Madrid CF
La Liga
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Biatlon
Levice sa senzačného postupu nedočkali: Po šokujúcej výhre v Nemecku tvrdá lekcia od favorita
Levice sa senzačného postupu nedočkali: Po šokujúcej výhre v Nemecku tvrdá lekcia od favorita
Basketbal
Poznáme nomináciu Slovenska na ZOH 2026! Trio z KHL a jedno prekvapenie
Poznáme nomináciu Slovenska na ZOH 2026! Trio z KHL a jedno prekvapenie
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava

Kariéra a motivácia

Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Rady a tipy
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy

Technológie

Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Bezpečnosť
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Aplikácie a hry
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Umelá inteligencia
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Bezpečnosť

Bývanie

Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dvojice znamení zverokruhu, ktoré dokážu v roku 2026 vytvoriť najsilnejší pár
Partnerské vzťahy
Dvojice znamení zverokruhu, ktoré dokážu v roku 2026 vytvoriť najsilnejší pár
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matt Kalil a Haley
Zahraničné
Futbalista žaluje svoju exmanželku: Vyklebetila obrovské rozmery jeho penisu! K TOMUTO ho prirovnala
Myslela si, že zachránila
Zahraničné
Myslela si, že zachránila psa: Policajti otvorili dvere auta a ostali v nemom úžase! FOTO Veď to je...
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ
Domáce
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ PEKLO! Už o pár hodín... Teploty môžu padnúť až k −30 °C
Dve mestá hlásia PROBLÉM
Domáce
Dve mestá hlásia PROBLÉM s pitnou vodou: FOTO Už druhý deň tečie zakalená voda! Obyvatelia sú pobúrení

Ďalšie zo Zoznamu