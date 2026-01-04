BRATISLAVA - Divácky obľúbený seriál Dotyk života sa vracia na obrazovky STVR a s ním aj nová posila, ktorou je herečka Antónia Lišková.
Na ponuku kývla herečka žijúca v Taliansku okamžite a ako prezradila, uchvátil ju už samotný názov. Predchádzajúce diely si však vôbec nepozrela a to z prostého dôvodu. „Myslím, že by ma to trošku ovplyvnilo. Toto je iné oddelenie, je tam iná primárka, takže nie. Ale určite si to teraz pozriem.“
V seriáli stvárňuje primárku Lindu Bezákovú a už teraz je jasné, že to nebude len "ďalšia lekárka do počtu". Práve naopak – jej postava nesie silnú ženskú tému, ktorá dokáže zasiahnuť mnohé mamy. „Stvárňujem Lindu Bezákovú, je to úžasná postava, lebo je tam ženský boj medzi kariérou a matkou… a vlastne si uvedomila, že sa venovala cudzím deťom viac ako tomu vlastnému,“ prezrádza herečka, ktorá sa dokonca pristihla, že v jednom bode sa s postavou stretli úplne presne – v disciplíne a prísnosti. „Ja som veľmi disciplinovaný človek, som veľmi precízna a na všetkých veľmi prísna… svoju prácu si robím dobre a chcem, aby ju robili dobre aj ostatní, v tomto som tvrdá.“
Lišková navyše priznala, že lekárske prostredie jej nie je cudzie ani herecky. „Ja som už hrala lekárku, bolo to dávno, mala som asi 23 rokov, takže sa tu cítim ako doma.“ Lenže jedna vec je hrať lekárku a druhá byť pacient. Aká je teda pacientka ona? „Ja nie som taká, že by som sa veľmi kontrolovala, základné veci robím každý rok poctivo, čo sa týka prevencie, na to som pedant.“ Vedela by však podať aj prvú pomoc? Na herečku, ktorá 12 rokov žila s lekárom, by sa to patrilo... len či? Nech sa však vo videu dozviete hocičo, nenechajte si ujsť úspešný seriál Dotky života v nedeľu o 20.30 na Jednotke.
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)