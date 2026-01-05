POHREB otca klaviristu Richarda Rikkona: Na odpočinok ho vyprevádzala Sklovská aj Slováček!

BRATISLAVA - Po vianočných sviatkoch sme na Topkách informovali o obrovskom smútku, ktorý prežíva známy slovenský klavirista Richard Rikkon (51). Priamo na Štedrý deň totiž prišiel o svojho milovaného otca Pavla Rikkona. A v prvý pondelok nového roka sa s nim navždy rozlúčil. Na poslednej ceste ho hudobne vyprevadili Sisa Lelkes Sklovská (60) a Felix Slováček (82).
Smutné Vianoce klaviristu Richarda Rikkona: Na štedrý večer mu zomrel milovaný otec
Richard Rikkon smutnú správu oznámil na sociálnej sieti Facebook. „S veľkou bolesťou a so slzami v očiach píšem oznámenie, ktoré nás včera zastihlo. Môj otecko nás na Štedrý deň 24. 12. 2025 v podvečerných hodinách navždy opustil,“ napísal uznávaný slovenský klavirista, ktorý tak prežil úplne najhoršie sviatky svojho života.
S milovaným otcom sa Rikkonova rodila rozlúčila v prvý pondelok nového roka na cintoríne na Slávičom údolí. A Richard mal na smútočných hostí jednu prosbu. „Hudobníci, ktorí hrávali s poznali môjho ocka, chcel by som vás poprosiť, aby ste priniesli hudobné nástroje a zahrali na jeho poslednej ceste do muzikanského neba,“ zverejnil ped pár dňami.
Smútočný obrad začal o 14:00 a okrem blízkej rodiny, dlhoročných kolegov a priateľov, sa s Pavlom Rikkonom prišli rozlúčiť aj Sisa Lelkes Sklovská a český saxofonista Felix Slováček, ktorí na pohrebe aj spoločne vystúpili.