Kresťania dnes slávia sviatok Zjavenia Pána: Známy je ako Traja králi

BRATISLAVA - Sviatok Zjavenia Pána, známy aj pod názvom Traja králi, slávia v utorok katolíci i ďalší veriaci kresťanských cirkví. Ide o sviatok zjavenia Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela, Spasiteľa sveta a Božieho Syna.

Sviatok Zjavenia Pána sa na východe oslavuje už od tretieho storočia. Podľa Konferencie biskupov Slovenska (KBS) si v ňom cirkev pripomínala „tri zázraky“ - príchod mudrcov z východu, Ježišov krst v Jordáne a jeho prvý zázrak v Káne Galilejskej. Neskôr sa tento sviatok rozšíril aj na západ, kde sa dôraz kládol predovšetkým na poklonu mudrcov, ktorí sú známi aj pod pomenovaním traja králi s menami Gašpar, Melichar a Baltazár.

Príchod mudrcov do Jeruzalema

Príchod mudrcov do Jeruzalema s cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi ukazuje, že v Izraeli hľadajú toho, ktorý bude kráľom národov. „Ich príchod znamená, že pohania môžu objaviť Ježiša a klaňať sa mu ako Božiemu Synovi a Spasiteľovi sveta, len ak sa obrátia k Židom a prijmú od nich mesiášske prisľúbenie, ako sa nachádza v Starom zákone,“ poznamenala KBS. Zjavenie Pána zvestuje, že všetky národy vstupujú do rodiny patriarchov a nadobúdajú výsady vyvoleného ľudu.

Počas tohto sviatku je tradičným posvätenie domov. Kňazi v hornej časti dverí kriedou napíšu aktuálny rok a spojenie písmen C, M a B, skratku latinského Christus Mansionem Benedicat, čo znamená Kristus nech požehná náš príbytok. Počas tohto sviatku sa okrem toho v kostoloch požehnáva aj voda, ktorú si veriaci berú do svojich príbytkov.

