Smutné Vianoce klaviristu Richarda Rikkona: Na štedrý večer mu zomrel milovaný otec

BRATISLAVA - Štedrý večer, ktorý mal byť plný radosti a pokoja, sa pre Richarda Rikkona zmenil na deň plný smútku. Slovenský klavirista, známy svojou citlivou hrou a nezameniteľným štýlom, prišiel o milovaného otca Pavla Rikkona.
Hlboký smútok z jeho straty Richard vyjadril aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa s fanúšikmi a priateľmi podelil o svoje pocity. „S veľkou bolesťou a so slzami v očiach píšem oznámenie, ktoré nás včera zastihlo. Môj otecko nás na Štedrý večer 24.12.2025 podvečerných hodinách navždy opustil,“ napísal Richard, pričom jeho slová dojali fanúšikov aj kolegov z hudobnej branže.
Richard v emotívnom vyznaní ďakuje otcovi za všetko: „Otecko, už ste spolu s mojou milovanou maminkou. Zo srdca Ti ďakujem, že si ma vychoval, dal mi možnosť študovať a predovšetkým vniesol lásku a pokoru do srdca. Lúčim sa s Tebou, môj milovaný otec, ja, brat, manželka a celá rodina. Raz sa hore všetci stretneme.“
Klavirista zároveň poďakoval všetkým lekárom a zdravotníkom, ktorí sa starali o jeho otca v ťažkých chvíľach, za príkladnú starostlivosť.„Poslednú rozlúčku s mojim drahým otcom Vám dodatočne oznámim," dodal hudobník. Fanúšikovia a priatelia z hudobnej branže Richarda povzbuzujú a posielajú mu množstvo slov útechy. Smutné Vianoce klaviristu sa tak zmenili na čas spomienok a vďaky otcovi, ktorý mu bol oporou celý život. Úprimnú sústrasť...