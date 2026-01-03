Kramár povečeral s KRÁSNOU influencerkou: Najprv nad ňou SLINTAL a potom… prevracal očami!

BRATISLAVA – Na začiatku flirt a komplimenty, no stačila jedna poznámka a bolo po romantike. Herec Maroš Kramár povečeral s najznámejšou slovenskou influencerkou Veronikou Rajek. Kým spočiatku bol z jej krásy totálne paf, o pár minút sa večera zmenila na ostrú názorovú prestrelku.
Keď si k jednému stolu sadli Maroš Kramár a Veronika Rajek, bolo jasné, že herec je z krásnej blondínky úplne hotový. „Wow, dobrý večer, ruky bozkávam,“ povedal obdivne Kramár hneď na úvod a Rajek sa usmiala: „Bozkávajte, bozkávajte. Aj objať sa môžeme. Aký ste fešák.“ Komplimenty lietali zo strany na stranu a Kramár nešetril slovami obdivu: „Ale vy ste krásna.“
„To ja viem zase,“ kontrovala sebavedomo influencerka. Keď sa opýtala, či si budú tykať alebo vykať, odpoveď nedostala – Maroš sa priznal, že sa na ňu stále pozerá „ako na zázrak prírody“. Rajek si všimla, že staršie ročníky vedia ženy osloviť, a Kramár jej galantnosťou len potvrdil, že z nej nevie spustiť oči. Dokonca jej zaspieval taliansku pesničku, ktorú ho kedysi naučil dedo, a chvíľu to vyzeralo, že večer nemôže byť krajší.
Známa Slovenka púta pozornosť aj v zahraničí: Dokonalá postava a NADUPANÝ dekolt!
Idylka sa však zlomila vo chvíli, keď prišli na rad otázky. „Prečo si sa rozhodol pre herectvo?“ spýtala sa Maroša kráska v ineternetovej relácii Večera naslepo. „Môj otec bol herec, môj dedo bol herec aj režisér a ja som hrával od svojich šiestich rokov, takže to tak plynule prešlo. Veľa som hral. Keby som sa mal veľmi chváliť, tak by som mohol povedať, že som taký slovenský Macaulay Culkin,“ zasmial sa Kramár, ktorý týmto komentárom pobavil aj známu influencerku. Jej spätná reakcia ale Maroša až tak nepobavila. „Teraz ťa nechcem uraziť, ale ty si skôr taký slovenský Donald Trump,“ zahlásila.
Na Marošovej tvári sa zjavilo zhrozenie. „Ježiš, daj mi pokoj,“ reagoval. Keď influencerka dodala, že ale ona má Trumpa rada, Kramár sucho odvetil: „Ale ja nie.“ Po tomto komentári sa príjemná večera zmenila na takmer hodinovú politickú debatu, v ktorej si dvojica nebrala servítku pred ústa. Rajek otvorene priznala, že Trumpa považuje za správnu voľbu pre Ameriku a zároveň vyhlásila, že herci a speváci by sa podľa nej nemali vyjadrovať k politike. Kramár zásadne nesúhlasil, pokojne argumentoval a vysvetľoval, no bolo vidieť, že mu postupne dochádza trpezlivosť. Prevracanie očí a neveriacke pohľady prezradili viac než slová.
Z galantného obdivu a očividného slintania nad krásnou influencerkou tak nezostalo vôbec nič. Večera naslepo ukázala, že medzi iskrením a totálnym fiaskom je poriadne tenká hranica. A v prípade Kramára a Rajek ju tentoraz definitívne preťala politika. Kramár si zrejme nabudúce dobre premyslí, či sa nechá zlánariť len peknou tváričkou.
