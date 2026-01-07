Tragická smrť krásnej influencerky: Zomrela po plastickej operácii! Zanechala po sebe muža a dieťa

MOSKVA - Ešte v ten deň sa usmievala do kamery v kaviarni v centre Moskvy. O niekoľko hodín neskôr bola mŕtva. Príbeh ruskej influencerky, ktorá podstúpila estetický zákrok, vyvolal otázky o bezpečnosti jedného z najrizikovejších trendov plastickej chirurgie.
Posledné video a cesta za splneným snom
Tridsaťosemročná Yulia Burtseva žila s rodinou v Taliansku, kde vychovávala malú dcéru a budovala si publikum na sociálnych sieťach. Sledovateľom pravidelne ukazovala fragmenty zo súkromného života, cestovania aj rodinných chvíľ. Len niekoľko dní pred tragédiou odcestovala do Ruska, kde chcela absolvovať zákrok, po ktorom túžila už dlhší čas.
Ešte pár hodín pred operáciou zverejnila na Instagrame krátke video z moskovskej kaviarne. Netušila, že ide o jej posledný príspevok.
Operácia, ktorá sa skončila tragicky
V súkromnej klinike v Moskve mala podstúpiť takzvaný Brazilian Butt Lift, zákrok zameraný na zväčšenie a tvarovanie zadku pomocou vlastného tuku. Cena operácie sa podľa dostupných informácií pohybovala nad hranicou päťtisíc eur.
Počas samotnej procedúry však došlo k dramatickému zvratu. Ako informuje britský bulvárny denník The Sun, krátko po podaní injekcií nastala náhla zdravotná kríza. Stav pacientky sa prudko zhoršil a napriek okamžitému prevozu do nemocnice ju lekári nedokázali zachrániť. Príčinou smrti bol anafylaktický šok – extrémne silná alergická reakcia, ktorá môže viesť k zlyhaniu životných funkcií v priebehu niekoľkých minút.
Zákrok s vysokým rizikom
Brazilian Butt Lift patrí medzi estetické operácie s najvyššou mierou úmrtnosti. Upozorňuje na to aj nemecká zdravotná poisťovňa AOK, podľa ktorej je riziko komplikácií výrazne vyššie než pri iných kozmetických zákrokoch. Mimoriadne nebezpečné sú najmä tukové embólie, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnej aplikácii tuku do tkaniva.
Práve tieto riziká robia z operácie zákrok, pred ktorým odborníci dlhodobo varujú, najmä ak sa vykonáva v zariadeniach bez dostatočného dohľadu alebo kontroly.
Polícia začala vyšetrovanie
Ruské úrady sa prípadom už zaoberajú. Podľa informácií The Sun boli z kliniky zaistené dokumenty a nariadené forenzné aj zdravotnícke expertízy. Vyšetrovatelia majú preveriť, či bol zákrok vykonaný v súlade s pravidlami a či personál postupoval správne v momente, keď došlo ku komplikáciám.
Samotná klinika sa prezentuje ako centrum estetickej medicíny, ktoré používa certifikované a vedecky overené produkty. Práve tieto tvrdenia budú teraz predmetom preverovania.
Smrť, ktorá otvorila širšiu diskusiu
Prípad Yulie Burtsevovej znovu otvoril diskusiu o bezpečnosti invazívnych kozmetických zákrokov a o tlaku sociálnych sietí na dokonalý vzhľad. Za túžbou po ideálnych krivkách sa totiž niekedy skrýva riziko, ktoré môže mať fatálne následky – nielen pre samotné pacientky, ale aj pre ich rodiny.