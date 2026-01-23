BRATISLAVA - Lucia Molnárová neprišla na film Šviháci náhodou! Dôvod bol oveľa osobnejší. Jednu z kľúčových postáv totiž stvárňuje jej syn Emanuel Bugala!
Emanuel Bugala, ktorého má herečka zo vzťahu s hudobníkom Michalom Bugalom, je novou hviezdou komédie Šviháci. Režisér Braňo Mišík obsadil chlapca do úlohy sedemročného Lea, ktorý vo filme poriadne zamieša karty. Herečka a speváčka neskrýva nadšenie. „Veľmi sa teším a som pyšná mama.“
Lucia nechýbala ani na samotnom nakrúcaní a ako prezradila, s Emanuelom bola všade, kde to bolo možné. „Bola som s ním v rámci budovy, ale keď boli scény, kde bol malý priestor, tam som s ním nemohla byť,“ vysvetlila. Natáčanie prebiehalo v známom kúpeľnom hoteli Thermia Palace, ale aj keď ide o luxusný wellness hotel, nebola celkom "mamou na dovolenke". Realita bola viac o pohotovosti než o relaxe, i keď... „Navštívila som aj bazény, masáže aj saunu, ale viac ani nie… lebo vždy to bolo iba na pár hodín. Bola som k dispozícii, keby mal syn náhodou nejaký problém alebo bol unavený… dávala som hlavne na toto pozor, aby natáčanie dopadlo dobre. Dbala som, aby bol najedený, oddýchnutý…“ dodala herečka.
A zdá sa, že herecký chlebíček zachutil aj Emanuelovi. „Absolútne, on si to užíval. Tváril sa ako malý dospelák… ja sama som sa zľakla, že kedy mi tak vyrástol, zrazu bol veľký chlapec,“ priznala Molnárová. Zrazu má však doma okrem syna aj malého herca – a hoci je naňho právom pyšná, zároveň priznala aj obavy, ktoré po takomto filme prichádzajú.
Sedemročný syn známej herečky hviezdou Švihákov: Toto som mu musela vysvetliť! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)