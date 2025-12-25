Osudy oteckov z komédie S tebou mě baví svět: Tragická smrť Satinského manželky a Nový už raz zomrel

BRATISLAVA - Kultová komédia S tebou mě baví svět baví divákov už viac ako štyri desaťročia a dodnes patrí k najobľúbenejším rodinným filmom. Smiech, deti a zimná pohoda však na plátne kontrastujú s tým, čo prežívali jej hlavní predstavitelia v súkromí. Osudy filmových oteckov boli často kruté, plné bolesti, chorôb aj tragických strát.
Vo filme zažiarili traja nezabudnuteľní herci – Július Satinský (†61), Václav Postránecký (†75) a Pavel Nový (77). Dnes už žije len jeden z nich.
Herec Pavel Nový, ktorý si zahral Pepu Bednára, si v živote prešiel doslova peklom. V roku 2007 ho po návrate zo zahraničia náhle skolila vysoká horúčka a extrémna únava. O pár dní prestalo jeho telo fungovať a skončil v nemocnici v Motole.Upadol do bezvedomia a, ako sám neskôr povedal, „na deň a pol zomrel“. Lekári mu diagnostikovali západonílsku horúčku. Nasledovali mesiace liečby a náročné rehabilitácie – spočiatku bol úplne nehybný.
Keď sa zdalo, že najhoršie má za sebou, prišla ďalšia rana. V roku 2022 mu lekári objavili zhubný nádor v oblasti ucha. Herec podstúpil operáciu, no ani tentoraz sa nevzdal. Napriek vysokému veku zostáva aktívny a optimizmus ho neopustil.
Slovenský herec Július Satinský, filmový doktor Albert Horák, prežil obrovskú osobnú tragédiu. V roku 1966 sa oženil s krásnou baletkou Slovenského národného divadla Oľgou Lajdovou. Ich manželstvo bolo plné lásky a porozumenia. Osud však zasiahol kruto. V roku 1985 sa Oľga tragicky utopila počas dovolenky v Karibskom mori pri ostrove Svätý Tomáš. Satinský sa nemohol zúčastniť ani na jej pohrebe – vtedajší režim mu nedovolil vycestovať.
Neskôr si našiel novú partnerku, lekárku Vieru, s ktorou mal dve deti. Legendárny herec a zabávač, nerozlučný umelecký partner Milana Lasicu, zomrel v roku 2002 vo veku 61 rokov na rakovinu hrubého čreva.
Postavu dirigenta Michala Adámka stvárnil Václav Postránecký, výrazná osobnosť českého herectva a bývalý prezident Hereckej asociácie. V roku 2018 mu lekári oznámili krutú diagnózu – rakovina. Herec podstúpil operáciu brušnej dutiny aj chemoterapiu, no boj s chorobou bol nad jeho sily. V roku 2019 zomrel, svoje posledné chvíle strávil v kruhu najbližších.
