Nedeľa21. december 2025, meniny má Bohdan, Noel, zajtra Adela

Vianoce bez Kevina? Ani náhodou! KVÍZ: Naj PIKOŠKY z filmu Sám doma... Uhádnete aspoň jednu?

Ilustračný obrázok
(Zdroj: 20th Century Fox)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

NEW YORK - Vianoce a Kevin McCallister k sebe jednoducho patria. Kultový film Sám doma každoročne baví celé generácie. Myslíte si, že ho poznáte dobre? Otestujte sa v našom kvíze plnom pikošiek a zistite, či uhádnete aspoň jednu!

Viac o téme: Sám domaKevin McCallisterKvíz
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vianočný KVÍZ: Uhádneš film
Vianočný KVÍZ: Uhádneš film alebo rozprávku podľa legendárnej hlášky?
Domáci prominenti
KVÍZ Pravda alebo lož?
KVÍZ Pravda alebo lož? Pikošky z natáčania filmu S čerty nejsou žerty vás vytrápia!
Domáci prominenti
Vianočné rozprávky
KVÍZ na prvú adventnú nedeľu: Uhádnete všetky obľúbené rozprávkové princezné a hrdinky?
Domáci prominenti
Ktorá hviezda je staršia?
Tvárou v tvár času! KVÍZ: Uhádnete, ktorá hviezda je staršia? Pozor, bude to ťažké...
Prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič po zápase s Young Angels Košice
Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič po zápase s Young Angels Košice
Zoznam TV
Tréner Young Angels Košice Daniel Jendrichovský po zápase s Piešťanmi
Tréner Young Angels Košice Daniel Jendrichovský po zápase s Piešťanmi
Zoznam TV
Viktória Chladoňová získala druhýkrát za sebou Zlatý pedál
Viktória Chladoňová získala druhýkrát za sebou Zlatý pedál
Zoznam TV

Domáce správy

Koniec lacných nákupov z
Koniec lacných nákupov z Číny! EÚ zavádza nový POPLATOK na každú zásielku z Temu či Sheinu
Domáce
Robert Fico
Energetický biznis vlády pod paľbou kritiky: Slovákom almužna! Peniaze odchádzajú do zahraničia
Domáce
Storočná tradícia ožila: Pod
Storočná tradícia ožila: Pod Kráľovou hoľou pribudla nová lesná sauna
dromedar.sk
Dobrovoľní hasiči z Kláštora pod Znievom dostali nové vozidlo – výrazne pomôže pri zásahoch v náročnom teréne
Dobrovoľní hasiči z Kláštora pod Znievom dostali nové vozidlo – výrazne pomôže pri zásahoch v náročnom teréne
Martin

Zahraničné

Dráma v nemeckom Coburgu:
Dráma v nemeckom Coburgu: Opitý muž obťažoval ženu s dieťaťom! Slovák sa jej zastal, potom sa to len začalo
Zahraničné
Frédéric Péchier
Doktor Smrť: Lekár vyvolával u pacientov infarkty, aby ich mohol zachraňovať! Teraz už pozná trest
Zahraničné
Dmitrij Medvedev
Otrasné slová Putinovho priateľa po summite EÚ: Hnusné nadávky na von der Leyenovú! Totálny výsmech Európe
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Trump má obrovský strach: Po zverejnení Epsteinových spisov potichu zdúchol! Ukrýva sa na TOMTO mieste
Zahraničné

Prominenti

Vianoce bez Kevina? Ani
Vianoce bez Kevina? Ani náhodou! KVÍZ: Naj PIKOŠKY z filmu Sám doma... Uhádnete aspoň jednu?
Zahraniční prominenti
Libuše Geprtová
Bláznivá Viktorka z Babičky: Dieťa s kolegom a potom... Toto rozdýchaval len ťažko!
Osobnosti
Krst nového albumu Richarda
Marianna Ďurianová chce na Vianoce len jednu vec: Potrebuje to kvôli novej LÁSKE
Domáci prominenti
Lily Allen
Slávna speváčka ako sexi pani Clausová: Od tejto by chcel darčeky každý chlap!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Žena riskovala svoj vlastný
Žena visela z desiateho poschodia! VIDEO Snažila sa uniknúť pred manželkou milenca: Od pádu ju delili sekundy
Zaujímavosti
Pornhub zverejnil čísla, ktoré
Pornhub zverejnil čísla, ktoré menia pohľad na nežnejšie pohlavie: Aj ony TO sledujú! Ženy menia pravidlá hry
Zaujímavosti
MUDr. Schill: Nedajte sa
MUDr. Schill: Nedajte sa nachytať marketingom, zubnú pastu si vyberajte podľa tohto!
vysetrenie.sk
FOTO V tomto hoteli sú
Hotel pre milovníkov Vianoc: Stromček v izbe či Santa pri raňajkách TU majú 365 dní v roku! Kde sa nachádza?
Zaujímavosti

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Na Slovensku ich pozná ešte stále len málo ľudí: Počuli ste už o nich?
hashtag.sk
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk

Ekonomika

Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!

Varenie a recepty

Domáci kokosový trojfarebný kmeň
Domáci kokosový trojfarebný kmeň
Geniálny nápad na parížske rožky v inom prevedení podľa pani Jarky.
Geniálny nápad na parížske rožky v inom prevedení podľa pani Jarky.
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos

Šport

Juraj Slafkovský vs. Sidney Crosby: Online prenos zo zápasu Montreal – Pittsburgh
Juraj Slafkovský vs. Sidney Crosby: Online prenos zo zápasu Montreal – Pittsburgh
Juraj Slafkovský
Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Biatlon
Po góle v bolestiach opúšťal ihrisko: Liverpool prišiel o najdrahšieho hráča v histórii Premier League
Po góle v bolestiach opúšťal ihrisko: Liverpool prišiel o najdrahšieho hráča v histórii Premier League
Premier League
Dúbravka pomohol ukončiť čiernu sériu Burnley, Arsenal a City zaváhanie nepripustili
Dúbravka pomohol ukončiť čiernu sériu Burnley, Arsenal a City zaváhanie nepripustili
Premier League

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Trendy na trhu práce
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Práca a voľný čas
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Kariérny rast
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list

Technológie

USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Armádne technológie
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Veda a výskum
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Armádne technológie
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Umelá inteligencia

Bývanie

Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?

Pre kutilov

Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Recepty
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sviatočný match mesiaca: Znamenia, ktoré si práve cez Vianoce uvedomia, že patria k sebe
Partnerské vzťahy
Sviatočný match mesiaca: Znamenia, ktoré si práve cez Vianoce uvedomia, že patria k sebe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Koniec lacných nákupov z
Domáce
Koniec lacných nákupov z Číny! EÚ zavádza nový POPLATOK na každú zásielku z Temu či Sheinu
Dráma v nemeckom Coburgu:
Zahraničné
Dráma v nemeckom Coburgu: Opitý muž obťažoval ženu s dieťaťom! Slovák sa jej zastal, potom sa to len začalo
Frédéric Péchier
Zahraničné
Doktor Smrť: Lekár vyvolával u pacientov infarkty, aby ich mohol zachraňovať! Teraz už pozná trest
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Otrasné slová Putinovho priateľa po summite EÚ: Hnusné nadávky na von der Leyenovú! Totálny výsmech Európe

Ďalšie zo Zoznamu