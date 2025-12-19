Česká herečka schudla 17 kíl, dala si ODSAŤ tuk a teraz... Vystavila SEXI zadoček na obdiv!

PRAHA - Herečka Alice Bendová (52) prešla výraznou fyzickou premenou - schudla 17 kíl, dala si odsať tuk a teraz... Pýši sa sexi postavičkou!
Herečka Alice Bendová prešla v posledných mesiacoch výraznou premenou, ktorú si jej fanúšikovia nemohli nevšimnúť. Česká hviezda sa zbavila nadbytočných kíl a dnes sa pýši sexi postavičkou. Cesta k štíhlejšej figúre však nebola jednoduchá a rozhodne neprišla zo dňa na deň. Herečka sa netají tým, že za zmenou stojí kombinácia viacerých faktorov.
„Neexistuje jedna správna cesta. Tá moja je pohyb, lepšie jedlo, práca s hlavou (s tou mojou je to niekedy náročné) a doplnky, ktoré mi dávajú zmysel,“ uviedla na sociálnej sieti. K výraznej zmene prispeli aj konkrétne zásahy. Na začiatku roka sa rozhodla pre odstránenie silikónových implantátov z pŕs a počas leta, po tom, čo schudla neuveriteľných 17 kilogramov, podstúpila liposukciu. „Partie, ako boli moje povestné faldíky nad zadkom, som si nechala odsať,“ priznala otvorene.
Okrem estetických zákrokov stavila aj na pravidelný pohyb – cvičí trikrát týždenne a veľa chodí pešo. Výsledky na seba nenechali dlho čakať. Aktuálne sa na Instagrame pochválila fotografiou "zozadu". Všetkým sledovateľom naservírovala svoj zadoček. FOTO nájdete v galérii.