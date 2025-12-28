Má 80 a život ju stále baví! Speváčka Marcela Leiferová: Mám v živote ešte veľké plány

BRATISLAVA - Vek je len číslo a v prípade Marcely Laiferovej to platí do bodky – speváčka nedávno oslávila 80. narodeniny a tento vek by jej tipoval málokto. Ona má stále plány a nie hocijaké!
Marcela Laiferová patrí k ženám, ktorým by sme ich životnú energiu a entuziazmus mohli len závidieť. A ani z osemdesiatky speváčka nerobí žiadnu veľkú vedu. „Číslo nič neznamená. Nikto nestarne od 1. januára a každý máme svoj rytmus života a tým sa odlišujeme. Každý má svoj vlastný systém, akým žije, ako sa chráni, ako sa stravuje, ako myslí, to všetko ovplyvňuje človeka,“ dodáva s ľahkosťou speváčka.
A keď už je reč o rokoch – koľko by sa vlastne chcela dožiť? „Ja vôbec nad tým neuvažujem a považujem to za nie dôležité. Ja sa teším z každého dňa a snažím sa stále niečo vymýšľať, pretože život ma baví,“ prezradila. A potom prišlo to, čo na ňu sedí najviac – ona jednoducho nepatrí medzi ľudí, ktorí si povedia "už stačilo". „Ja mám svoje plány, samozrejme už nie sú také obrovské, ako som mala, ale sú stále a je ich dosť. Chcela by som nahrať dve nové veci a napísať ďalšiu novú knihu, takže mám oddychovať? Nie!“
A v čom tkvie Laiferovej recept? Ako prezradila, ide skôr o nastavenie hlavy. O nej je navyše dobre známe, že sa vie tešiť z drobností, obklopuje sa priateľmi a roky má povesť skvelej hostiteľky. Radosť jej však robí aj jej najväčšia láska - hudba. Láska k nej bola tak silná, že hudobnú dráhu uprednostnila pred lekárskou kariérou. „Túžba k hudbe zvíťazila. Ono je to zložité, mňa zaujíma ako človek funguje. Lebo to, čo sa deje teraz v medicíne, je neskutočné a preto to ma zaujíma... Tí pacienti, to mi už nechýba. Ale milujem hudbu, s tým sa dá žiť ráno, na obed, na večer… vždy.“ A speváčka ňou stále žije naplno. V rozhovore dokonca odhalila, koľko skladieb má na konte, z toho čísla odpadnete. To kedy stihla?