Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš

BRATISLAVA - Kapela Korben Dallas sa môže pochváliť hneď dvomi novinkami. Do kapely pribudol bývalý člen Le Payaco Tomáš Sloboda a vonku je ich najnovšia skladba Daj si pozor, čomu uveríš. Juraj Benetin otvorene priznal, že v časoch, keď si človek nie je istý ani tým, čo vidí, je dobré trénovať „šiesty zmysel“!
Kapele Korben Dallas ide karta a po skvelom turné fanúšikov potešila novinkou so silným názvom Daj si pozor, čomu uveríš. Názov ako aj posolstvo skladby je podľa lídra kapely Juraja Benetina viac než aktuálne a oslovuje každého, kto chce počúvať. Vrátane seba samých. „Koľkokrát sa nám stalo v živote, že sme niečomu uverili a nie úplne nám to robilo dobre, takže každému, kto je pozorný, chce počúvať a chce zvýšiť svoju citlivosť, je určená táto pesnička.“
Živým dôkazom, že niekedy stačí uveriť je aj nový člen kapely Tomáš Sloboda. Keď ho povolali do radov Korben Dallas, vraj sa mu splnilo niečo, čo si kedysi len predstavoval. „Ja som uveril tomu, že by som sa mohol raz stať členom tejto kapely. Treba si dávať veľký pozor na to, po čom túžite, lebo sa to môže stať a ja som veľmi rád, že sa to stalo.“ Benetin však priznal aj opačný prípad – obdobie, keď uveril niečomu, čo mu až tak dobre nerobilo. „Určite bolo také obdobie, kedy som uveril, že som rocková hviezda. Bolo to čisto subjektívne, našťastie sa mi podarilo sa z toho dostať.“ No vzápätí dodal, že nástrahy prichádzajú stále a doba je nastavená tak, že človek musí byť ostražitý.
Pocitu "hudobnej dokonalosti" sa nevyhol ani Tomáš Sloboda. „Neobišlo ma to. Patrí to k mladosti a prajem to každému muzikantovi, je to veľmi príjemné, ale potom je veľmi príjemné z toho aj vytriezvieť.“ A čo človeka zrazí späť na zem? Benetin na to vytiahol vetu, ktorá znie až nepríjemne pravdivo. „Na Slovensku sa hovorí, že to zlé prejde a je to len polovica pravdy, treba myslieť na to, že aj to dobré prejde. Všetko prejde, aj dobré aj zlé...“
Aktuálne sa kapela však teší zo skvelého muzikantského obdobia. Za sebou majú vydarené turné so skupinou Billy Barman a k pesničke Daj si pozor čomu uveríš vznikol videoklip pod taktovkou známeho režiséra Petra Bebjaka. A to je spojenie, ktoré zrejme čakal málokto! „Bol to nápad z dodávky, keď ideme z Košíc, máme veľa času na premýšľanie. Peťa poznáme všetci osobne a všetci, ktorí ho poznajú vedia, že je to fantastický človek. My si ho vážime ako osobnosť... pekne a jasne vyjadruje svoje spoločenské postoje a to sa nám hodilo.“ Pre Bebjaka to bol návrat k hudobnému videoklipu po viac ako dvadsiatich rokoch, no svojej povesti filmového génia neostal nič dlžný. „Spravil to v štýle veľkofilmu. Prišli sme do tržnice, bolo tam okolo 70 ľudí a natočil krásny klip,“ neskrýva nadšenie Benetin. To sa však trochu vytratilo pri otázke o aktuálnej politickej situácii. Aj tej sa totiž páni z kapely vyjadrili viac než otvorene.