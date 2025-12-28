Na Strednom Slovensku je bez elektriny stále viac ako 500 domácností

RUŽOMBEROK - Na strednom Slovensku spôsobil silný vietor najväčšie problémy s dodávkou elektriny na Liptove a Horehroní. Momentálne je bez elektriny stále viac ako 500 domácností. Elektrikári zo SSD zasahovali pri viac ako 20 poruchách na úrovni vysokého napätia, či desiatkach porúch na úrovni nízkeho napätia.
Najčastejším dôvodom boli spadnuté stromy alebo konáre. „Energetici intenzívne pracujú na ich odstránení. Vzhľadom na to, že vo vyššie položených oblastiach na severe stredného Slovenska pretrváva silný vietor, je veľmi pravdepodobné, že poruchy ešte pribudnú,“ spresnil špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš s tým, že sa elektrikári v teréne budú snažiť obnoviť dodávku elektriny pre všetkých odberateľov čo najskôr.