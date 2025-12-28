Nedeľa28. december 2025, meniny má Ivana, Ivona, zajtra Milada, Nátan

Na Strednom Slovensku je bez elektriny stále viac ako 500 domácností

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/SKA)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

RUŽOMBEROK - Na strednom Slovensku spôsobil silný vietor najväčšie problémy s dodávkou elektriny na Liptove a Horehroní. Momentálne je bez elektriny stále viac ako 500 domácností. Elektrikári zo SSD zasahovali pri viac ako 20 poruchách na úrovni vysokého napätia, či desiatkach porúch na úrovni nízkeho napätia.

Najčastejším dôvodom boli spadnuté stromy alebo konáre. „Energetici intenzívne pracujú na ich odstránení. Vzhľadom na to, že vo vyššie položených oblastiach na severe stredného Slovenska pretrváva silný vietor, je veľmi pravdepodobné, že poruchy ešte pribudnú,“ spresnil špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš s tým, že sa elektrikári v teréne budú snažiť obnoviť dodávku elektriny pre všetkých odberateľov čo najskôr.

Viac o téme: PoruchyElektrinaLiptovHorehronieDomácnosti bez prúdu
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dramatic storm clouds gathering
Počasie sužuje aj našich susedov: Pobrežie Baltského mora v Poľsku zasiahli víchrice a povodne
Zahraničné
Ukrajinci a Rusi už
Ukrajinci a Rusi už nemajú na výber: Dočasné prímerie a alarmujúci stav, v Záporoží hrozí druhá Fukušima!
Zahraničné
undefined
Počasie vyčíňa aj v severských krajinách: Švédsko hlási najmenej 3 obete
Zahraničné
Horská služba neodporúča pohyb
Horská služba neodporúča pohyb na horách: Platí výstraha tretieho stupňa
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Má 80 a život ju stále baví! Marcela Laiferová má na konte množstvo skladieb: Tomu číslu neuveríte
Má 80 a život ju stále baví! Marcela Laiferová má na konte množstvo skladieb: Tomu číslu neuveríte
Prominenti
Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Prominenti
Slovan podľahol Handlovej, tréner Aramis Naglič: Robili sme hlúpe chyby
Slovan podľahol Handlovej, tréner Aramis Naglič: Robili sme hlúpe chyby
Basketbal

Domáce správy

Martina Šimkovičová
Úspešnosť inštitúcií ministerstva kultúry je najlepšou odpoveďou na nevyberavú kritiku, tvrdí Šimkovičová
Domáce
FOTO Tatranský víchor ako z
Tatranský víchor ako z apokalypsy: Počasie sa zbláznilo, ľudia neverili vlastným očiam, malé tornádo?
Domáce
FOTO Veľké česko-slovensko-poľské POROVNANIE: Neuveríte,
Veľké česko-slovensko-poľské POROVNANIE: Neuveríte, koľko dávajú naši susedia za dovolenky, ako sme na tom my?
Domáce
Mikulec ostro kritizuje Šutaj Eštoka: Kriminalita podľa neho rastie, občania sa necítia bezpečne
Mikulec ostro kritizuje Šutaj Eštoka: Kriminalita podľa neho rastie, občania sa necítia bezpečne
Bratislava

Zahraničné

Naím Kásim
Tvrdé slová po prímerí: Libanonská vláda urobila mnoho ústupkov, zatiaľ čo Izrael neponúkol nič!
Zahraničné
FOTO Péter Szijjártó
Maďarsko odmieta pravidlá EÚ: V roku 2026 neprijme jediného migranta
Zahraničné
Čína ponúka Kambodži humanitárnu
Čína ponúka Kambodži humanitárnu pomoc a víta prímerie s Thajskom
Zahraničné
Dramatic storm clouds gathering
Počasie sužuje aj našich susedov: Pobrežie Baltského mora v Poľsku zasiahli víchrice a povodne
Zahraničné

Prominenti

Premiéra muzikálu Krajíček úsmevu
Má 80 a život ju stále baví! Marcela Laiferová má na konte množstvo skladieb: Tomu číslu neuveríte
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Anna Kurnikovova, Enrique Iglesias
Krajšiu FOTO dnes neuvidíte! Anna Kurnikova a Enrique Iglesias ukázali všetky svoje deti
Zahraniční prominenti
Expresný ROZCHOD: Nedávno zverejňovali
Expresný ROZCHOD: Nedávno zverejňovali zamilované FOTKY a dnes... Pár z Markízy oznámil KONIEC!
Domáci prominenti
Krst knihy Jozefa Banáša
Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Toto sa stane s
Toto sa stane s organizmom, ak na dva týždne vynecháte kávu
vysetrenie.sk
Čo predpovedali a čo
Čo predpovedali a čo sa naozaj stalo? Proroctvá Baby Vangy a Nostradama na rok 2025: Desivé proroctvá sa stali realitou
Zaujímavosti
Kontrolujete si toaletu pred
Kontrolujete si toaletu pred použitím? MALI BY STE! Môže vás prekvapiť nečakané uhryznutie, POTKANY útočia
Zaujímavosti
Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému
Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému PÍSKANIU v ušiach? Prelomová terapia vedcov mení všetko
Zaujímavosti

Dobré správy

Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)

Varenie a recepty

Párty syrové krekry zo 4 surovín
Párty syrové krekry zo 4 surovín
Plnená syrová roláda
Plnená syrová roláda
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Rady a tipy
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Nátierky a pomazánky

Šport

Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Reprezentácia
Prvé kolo slalomu nedokončilo až 39 lyžiarok: Problémy v Semmeringu, doplatila na ne aj Dubovská
Prvé kolo slalomu nedokončilo až 39 lyžiarok: Problémy v Semmeringu, doplatila na ne aj Dubovská
Lyžovanie
Posledné preteky v roku 2025: Online prenos z 2. kola slalomu v Semmeringu
Posledné preteky v roku 2025: Online prenos z 2. kola slalomu v Semmeringu
Lyžovanie
Najofenzívnejšie mužstvo ligy znovu úradovalo: Slovan nedal Zvolenu žiadnu šancu
Najofenzívnejšie mužstvo ligy znovu úradovalo: Slovan nedal Zvolenu žiadnu šancu
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky

Kariéra a motivácia

Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Mzda
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
Vzťahy na pracovisku
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Pracovný pohovor
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Veda a výskum
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Veda a výskum
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Armádne technológie
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
Veda a výskum

Bývanie

Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?

Pre kutilov

Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Láska a sex
Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tatranský víchor ako z
Domáce
Tatranský víchor ako z apokalypsy: Počasie sa zbláznilo, ľudia neverili vlastným očiam, malé tornádo?
Veľké česko-slovensko-poľské POROVNANIE: Neuveríte,
Domáce
Veľké česko-slovensko-poľské POROVNANIE: Neuveríte, koľko dávajú naši susedia za dovolenky, ako sme na tom my?
Ukrajinci a Rusi už
Zahraničné
Ukrajinci a Rusi už nemajú na výber: Dočasné prímerie a alarmujúci stav, v Záporoží hrozí druhá Fukušima!
Slováci robia po Vianociach
Domáce
Slováci robia po Vianociach rovnakú chybu: Tieto zvyšky zo štedrovečerneho stola nevyhadzujte, dajú sa využiť!

Ďalšie zo Zoznamu